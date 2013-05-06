重温稿-《中国新债预测》国开行SHIBOR浮息债利差料略低于二级，需求尚可

标题新闻：俄罗斯央行报告称，通胀预期的不稳定下降仍是一个较大的通胀风险
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* 招标品种：国开行2013年第14-17期浮息债首次增发
* 利率基准：三个月shibor
* 期限及金额：1/3/5/7年，总额不超200亿元人民币
* 招标时间：周二(7日)--1/3年 9:30-10:30；5/7年 9:30-11:10
* 受访人数：7位 (银行、券商）
* 预测区间：-70bp至-50bp、-20bp至-5bp、0bp-11bp、13bp-24bp
* 预测均值：-59bp、-13bp、6bp、19bp
路透北京5月6日 - 中国国家开发银行 周二将首次招标增发第14-17期Shibor基准浮息金融债(市场戏称"F4")。路透调查显示，虽然近期市场观望情绪较重，走势略偏弱，然新债需求仍在。预计明日认购情况尚可，利差水平会略低于二级报价。
“我们预计新债结果跟二级差不多持平，现在绝对收益有点低，继续往下的概率不大；不过单个（新债）品种的发行量并不大，需求估计也差不到哪儿去，”北京一国有银行交易员称。
深圳一券商交易员亦表示，当前现券收益率下行空间或有限，在资金利率走高背景下，投资买盘也不似先前那般踊跃了。
一城商行交易员则表示，相较一、七年期，其更青睐三和五年期品种。
银行间SHIBOR基准浮息金融债到期收益率曲线 显示，1/3/5/7年品种的报价分别为-52.09bp、-6.77bp、11.89bp及24.94bp(基点)；银行间固息政策性金融债到期收益率曲线（国开行） 显示，1/3/5/7年品种的报价分别为3.3302%、3.7376%、3.9410%及4.1015%。
国家开发银行4月2日招标的14-17期Shibor基准浮息债，一年至七年期各品种的中标利差分别为-65bp、-19bp、1bp和19bp。
国开行于今年初推出浮息债四债联发，包括定存基准及Shibor基准两个品种。
该次增发债具体条款如下:
第14-17期第一次增发 ---------------------------------------------------
发行总量 一年不超过40亿元
三年和七年各为至多50亿元
五年不超过60亿元
期限/计息方式 一、三、五、七年/浮息
利率基准 三个月Shibor
招标时间 5月7日
1/3年：9：30-10：30
5/7年：9：30-11：10
招标方式 全部采用单一利差(荷兰式)招标方式
缴款日/起息日 5月9日/4月8日
分销期 5月8日-5月9日
上市日 一年期5月13日/其余品种5月15日
基本承销额 不设立
付息频率 每三个月
发行人增发权利 保留
---------------------------------------------------(完) (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)
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路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。