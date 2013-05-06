美国个股：欧盟执委会认为谷歌控告苹果移动专利诉讼案有滥用市场地位之嫌

路透布鲁塞尔5月6日 - 欧盟执委会指出，认为谷歌 旗下的摩托罗拉移动(Motorola Mobility)在德国针对有关移动电话标准的重要专利，向法院取得禁制令并用于对付苹果 ，是滥用摩托罗拉移动的市场地位。

执委会新闻稿指出，已在异议书中将初步看法告知摩托罗拉移动。

执委会指出，禁制令可以用于打击专利侵权，但是当可能获得授权的一方准备同意授权条件时，则不适用。

“我认为企业应将时间用于创新和以产品优势互相竞争，而不是滥用知识产权，以阻碍竞争对手，而损及创新及消费者的选择，”欧盟竞争力执委阿尔穆尼亚(Joaquin Almunia)指出。(完) (编译 蔡美珍; 审校 李春喜)