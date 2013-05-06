《分析师观点》中国外管局新规打击套利资金流入，严查虚增外贸出口

路透北京5月6日 - 失真的中国一季度出口数据终于引发政策性打击。为防范套利资金流入，中国国家外汇管理局周日发布通知称，外汇贷存比超过参考贷存比的各中、外资银行，应在每月初的10个工作日内（初次实施应于2013年6月底前）将综合头寸调整至下限以上。

外管局不仅收紧了金融机构的外汇综合头寸下限，还要求外贸企业10日内解释清楚货物进出口和贸易收支总量不匹配的原因。套利、套汇热钱即刻现形，境内外人民币都同时出现下跌。

此前，中国国家外汇管理局深圳分局发布通知，开展2013年一季度末深圳市贸易信贷调查，并要求4月26日前完成。而深圳的银行也接到类似通知，要确保外贸企业单据的真实性合法性。禁止游资通过“货物空转”入境套利。

以下是路透采访整理的分析师观点：

--招商证券宏观研究主管 谢亚轩：

一季度特别是3月出口数据显示有虚高成分，不排除套利资金借机进来，因此，这是外管局对此的应对，以加强对银行有关的信贷管理，控制套利资金的流入，显示了外管局或决策当局对此问题的重视。这几条的针对性很强，规范不同的对象，包括对银行头寸的规范，对银行结售汇，对银行外汇贷款、贷存比的规范，操作性也很强，且多管齐下。

管理办法加强了对B类企业的管理，打击其虚假贸易以及与套利有关的贸易。对银行的影响：银行外汇贷款显然会受此影响，因为要考虑贷存比来发放贷款，而这可能比过去要严格一些。

对人民币影响：要看整个资金流入里，套利资金占比多少。由于整个政策是防止或控制套利资金流入，因此显然会减少资本流入和人民币升值的压力 。（一定程度上防止由于套利资金造成的人民币的升值压力。）要弄明白人民币升值多大程度是套利资金推高的 ，这则是一个很好检验机会。

--中信银行总行外汇专家 刘维明：

控制短期外债头寸一个举措。因为一些热钱的流入以短期外债的形式出现。

一个从从银行自身投资管理入手， 投资下限要有一个严格执行 ，限制热钱不正常流入；其二是加强对进出口企业管理。

--联讯证券宏观与固定收益高级分析师：杨为敩

外管局的这一新规是针对我国一季度进出口出现奇异值而形成的。从1-2月进出口来看，我国对港贸易出现高企，并拉升了我国的进出口增速。而这背后则是同一批货物反复运输而达到的融资需求或以骗税为主造成的货款不对账。

而《加强对进出口企业货物贸易外汇收支的分类管理》则是针对以上两类企业所出的监控政策，亦是在控制款货间不匹配或资金流较大的企业通过经常贸易途径所施行的非经常性贸易活动。这亦有利于我国的跨境资金监控。如果我国的贸易顺差被因此高估的话，则用差值法计算的热钱可能会出现低估，这个政策的出台一方面防止资金投机行为，一方面亦有利于政策层对当期资金流动的形势把控及政策决定。

--中国民生银行金融市场研究中心首席分析师 李志强:

人民币对美元升值可能到了最后阶段了，但现在还不会结束，因为资金流入的势头还比较强，可能到下个月开始才会真正有贬值的可能性。资金流入的状况可以从股市表现可见一斑，中国经济数据并不好，但股市表现不错，至少没有继续下跌，显示资金在往里进。

--北京一国有大行 交易员

该政策一出台，境内即期市场立马往上买了200点，境外CNH上了更多，还不止200点，境外可能做空美元CNH的资金获利回吐，有些资金加大杠杆止损一波可能都存在，境内没有这样的机构和这种类型的交易存在，所以回调幅度比较小。

现在理解看，市场对政策有过度反映，有一些超调，因为看很多研究报告和投行观点，就是拿年报里的数据来一算就算出要补多少美元头寸，但事实上没有看到这些报告中所提到的机构在市场中买了多少美元，而是看到很多外资银行买了很多美元，说明投机盘还是比较严重的，估计投机盘是看到这个消息来做的，都是凭借主观愿望来做的。也有机构给我们自己银行来测算的，结果却跟我们的真实数据严重背离，很不靠谱。估计数据出来后，在这周内的2-3天内会慢慢明朗。具体操作方面的细则还没有出台，做这样大量的买进，大幅波动，买进卖出，风险方面考虑的话不是那么适当，但也要靠他们活跃市场。