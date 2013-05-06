版本:
中国
货币新闻 | 2013年 5月 7日 星期二 04:15 BJT

USDA报告：截至5月5日当周美国作物生长报告摘要(表)

路透华盛顿5月6日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比): 一周截至日 05/05/13 04/28/13 05/05/12 五年均值 冬麦生长状况 - 优 5 5 15 -- - 良 27 28 48 -- - 普通 29 32 25 -- - 差 20 19 8 -- - 很差 19 16 4 --

玉米种植率 12 5 69 47 玉米出苗率　　　　　　　 　3 2 29 15 大豆种植率 2 -- 22 12 棉花种植率 17 14 35 27 稻米种植率 55 44 77 66 稻米出苗率 36 24 67 47 冬麦抽穗率 20 14 64 39 春麦种植率 23 12 82 50 春麦出苗率 5 3 43 19(完) 浏览USDA报告的相关新闻,请点选

(编译 母红；审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐