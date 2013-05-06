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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 06:50 BJT

纽约汇市：美元兑日圆延续涨势，德拉吉的讲话拖累欧元下跌

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 欧元/美元                     1.3074    1.3113     -0.30     -0.91    1.3194
 美元/日圆                      99.33     99.02     +0.31    +14.51     86.74
 欧元/日圆                     129.87    129.87     +0.00    +13.47    114.45
 美元/瑞郎                     0.9382    0.9350     +0.34     +2.48    0.9155
 英镑/美元                     1.5541    1.5571     -0.19     -4.37    1.6251
 美元/加元                     1.0067    1.0079     -0.12     +1.47    0.9921
 澳元/美元                     1.0249    1.0314     -0.63     -1.39    1.0393
 欧元/瑞郎                     1.2268    1.2261     +0.06     +1.60    1.2075
 欧元/英镑                     0.8410    0.8424     -0.17     +3.65    0.8114
 新西兰元/美                   0.8512    0.8532     -0.23     +2.76    0.8283
 元                                                                  
 美元/挪威克                   5.8339    5.8020     +0.55     +4.87    5.5630
 朗                                                                  
 欧元/挪威克                   7.6269    7.6095     +0.23     +3.90    7.3403
 朗                                                                  
 美元/瑞典克                   6.5458    6.5005     +0.70     +0.73    6.4986
 朗                                                                  
 欧元/瑞典克                   8.5601    8.5383     +0.26     -0.21    8.5777
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 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 
      
    
      
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 (编译 利棣儿 审校 徐文焰)
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