纽约汇市：美元兑日圆延续涨势，德拉吉的讲话拖累欧元下跌

标题新闻：俄罗斯央行报告称，通胀预期的不稳定下降仍是一个较大的通胀风险
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今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3074 1.3113 -0.30 -0.91 1.3194 美元/日圆 99.33 99.02 +0.31 +14.51 86.74 欧元/日圆 129.87 129.87 +0.00 +13.47 114.45 美元/瑞郎 0.9382 0.9350 +0.34 +2.48 0.9155 英镑/美元 1.5541 1.5571 -0.19 -4.37 1.6251 美元/加元 1.0067 1.0079 -0.12 +1.47 0.9921 澳元/美元 1.0249 1.0314 -0.63 -1.39 1.0393 欧元/瑞郎 1.2268 1.2261 +0.06 +1.60 1.2075 欧元/英镑 0.8410 0.8424 -0.17 +3.65 0.8114 新西兰元/美 0.8512 0.8532 -0.23 +2.76 0.8283 元 美元/挪威克 5.8339 5.8020 +0.55 +4.87 5.5630 朗 欧元/挪威克 7.6269 7.6095 +0.23 +3.90 7.3403 朗 美元/瑞典克 6.5458 6.5005 +0.70 +0.73 6.4986 朗 欧元/瑞典克 8.5601 8.5383 +0.26 -0.21 8.5777 朗 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 利棣儿 审校 徐文焰)
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路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。