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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 06:39 BJT

全球外汇市场5月7日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

5月6日(一)

2245 - 新西兰第一季劳工成本指数

5月7日(二)

日本市场因假日休市

0130 - 澳洲第一季房价指数

0130 - 澳洲3月商品与服务贸易收支

0430 - 澳洲央行5月利率决定

-- - 德国、法国财长和央行总裁在柏林会晤

0545 - 瑞士第二季消费者信心指数

0545 - 瑞士4月失业率

0645 - 法国3月工业生产

0645 - 法国3月贸易数据

0645 - 法国年内截至3月预算

0730 - 瑞典3月工业生产

1000 - 德国3月工业订单

1145 - 美国ICSC/高盛连锁店销售

1255 - 美国Redbook连锁店销售

1400 - 美国5月IBD消费者信心指数

1700 - 欧洲央行执委亚斯穆森讲话

1800 - 美国财长杰克卢访问位于俄亥俄州的Vitamix调理机生产设施

1900 - 美国3月消费者信贷

2030 - 美国财长杰克卢在克利夫兰讲话

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程

(翻译 张荻 审校 王丽鑫)
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