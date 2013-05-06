日韩经济指标预测--5月7日-5月14日****

标题新闻：俄罗斯央行报告称，通胀预期的不稳定下降仍是一个较大的通胀风险
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以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 5月6日当周 5月7日(二) 暂无重要经济数据公布 5月8日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0300 韩国L货供额(较上年同期) 3月 -- +8.2% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超8,626 外资投资日本股票(亿日圆) 前 -- 卖超27 周 9 5月9日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 -- 韩国央行公布利率决议 5月 -- 2.75% 0500 日本同时指标(较前月) 3月 -- +0.5 领先指标(较前月) -- +2.5 2100 韩国出口物价(较上年同期) 4月 -- -5.9% 进口物价(较上年同期) -- -10.8% 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 4月 -- +1.6% 2350 日本未经季节调整经常账收支(较上年同期) 3月 -- -47.0% 未经季节调整经常账收支(亿日圆) -- 盈余6,37 4 5月10日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0500 日本服务业景气判断指数 4月 -- 57.3 5月13日当周 5月13日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本企业物价指数(较前月) 4月 -- +0.1% (较上年同期) -- -0.5% 5月14日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国失业率 4月 -- 3.2% (完)
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路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。