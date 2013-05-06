澳新经济指标预测--5月7日-5月14日****

标题新闻：俄罗斯央行报告称，通胀预期的不稳定下降仍是一个较大的通胀风险
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以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 5月6日当周 5月7日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲房价指数 第一季 +2.0% +1.6% 0130 澳洲商品与服务贸易收支(亿澳元) 3月 -- 逆差1.78 整体进口(较前月) -- -1.0% 整体出口(较前月) -- +3.0% 0430 澳洲央行利率决定 5月 3.0% 3.0% 5月7日-12日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2200 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较 4月 -- +2.4% 前月) (较上年同期 -- +8.6% ) 5月8日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰HLFS失业率 第一季 6.8% 6.9% 就业增长(较前季) +0.8% -1.0% 就业参与率 67.8% 67.2% 5月9日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 4月 +0.8% -0.5% (较上年同期) +5.0% +4.2% 0130 澳洲就业人数(万人) 4月 增加1.2 减少3.61 全职就业人数(万人) -- 减少0.74 就业参与率 65.1% 65.1% 失业率 5.6% 5.6% 5月10日(五) 暂无重要经济数据公布 5月13日当周 5月12日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰物价指数 4月 -- -1.3% 5月13日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳新国民银行(NAB)企业状况指数 4月 -- 负7.0 企业信心指数 -- 正2 0130 澳洲房屋融资 3月 -- +2.0% 投资性房屋融资 -- +1.8% 2245 新西兰零售销售(较前季) 第一季 +0.80% +2.10% (较上年同期) +3.3% +2.9% 5月14日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0300 新西兰公债外资持有比例 4月 -- 65.8% (完)
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路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。