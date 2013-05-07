澳洲数据：3月经季节调整的商品/服务贸易收支为顺差3.07亿澳元

标题新闻：英国首相特雷莎梅称两年内完成磋商退欧条款时间上“很紧张”
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路透悉尼5月7日 - 澳洲统计局周二公布，澳洲经季节调整后3月商品/服务贸易收支为顺差3.07亿澳元，路透调查预估为收支平衡。
3月经季节调整后商品/服务出口较前月上升1%，进口较前月下降1%。
以下为详细数据(单位为10亿澳元):
3月 2月
整体出口 25.746 25.598
整体进口 25.439 25.709
商品与服务贸易收支 +0.307 -0.111
浏览统计局相关数据，请点击：(www.abs.gov.au)(完) (编译 王翔琼; 审校 于春红)
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路透迪拜3月29日 - 亚洲燃料油市场周三微升，盘中交投低迷，但交易商称全球残渣燃料油库存上升，料将在短期内抑制燃料油价格大幅上涨。
路透吉隆坡3月29日 - 马来西亚棕榈油期货周三连续第二日上涨，受 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油走坚和马币下滑的支撑。 马来西亚6月指标棕榈油期货 上涨0.5%，收报每吨2,721马 币(616.03美元)。 成交量为50,006口。 “马币下滑和CBOT(豆油)隔夜反弹，支撑了棕榈油回升，但缺乏多头 消息支撑强劲的上涨，”一位在吉隆坡的期货交易员说。 马币周三晚间下跌0.1%至4.4170，盘中低见4.4230。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 周三上涨0.1%，周一则大跌 了约2%。 大商所9月豆油合约 上涨0.1%，9月棕榈油合约 上涨 0.7%。(完) (编译 王洋; 审校 李军)