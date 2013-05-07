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货币新闻 | 2013年 5月 7日 星期二 09:41 BJT

澳洲数据：3月经季节调整的商品/服务贸易收支为顺差3.07亿澳元

路透悉尼5月7日 - 澳洲统计局周二公布，澳洲经季节调整后3月商品/服务贸易收支为顺差3.07亿澳元，路透调查预估为收支平衡。

3月经季节调整后商品/服务出口较前月上升1%，进口较前月下降1%。

以下为详细数据(单位为10亿澳元):

3月 2月

整体出口 25.746 25.598

整体进口 25.439 25.709

商品与服务贸易收支 +0.307 -0.111

浏览统计局相关数据，请点击：(www.abs.gov.au)(完) (编译 王翔琼; 审校 于春红)

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