版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 06:59 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月6日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收  
 盘价:                                                   
                                                                 
 公司名       股票代码      收盘价     涨跌    涨跌幅%    成交量
                                                             
 中国                                                    
 新浪                         57.68     +1.45     +2.58   2553657
 搜狐                         53.72     +1.68     +3.23    988217
 网易                         58.03     +0.70     +1.22    236944
 百度                         87.65     +3.14     +3.72   4240967
 亚信科技                     11.57     +0.13     +1.14     33877
                                                                 
 台湾                                                    
 台湾积体电                   19.55     +0.14     +0.72    948816
 路                                                      
 联电                          1.96     +0.08     +4.26    519561
 日月光                        4.39     -0.03     -0.68     74020
 硅品精密                      5.97     -0.05     -0.83    449411
 和信超媒体                    1.00     +0.01     +0.91     15463
 友达                          4.57     +0.08     +1.78    375427
 中华电信                     32.30     -0.12     -0.37     16494
 台湾国际航                   35.28     +0.47     +1.35    732424
 电                                                      
                                                                 
 香港                                                    
 中国移动                     54.92     +0.02     +0.04     78939
 中国联通                     14.44     -0.06     -0.41    177317
 中国电信                     51.22     +0.27     +0.53     11209
 中芯国际                      3.88     -0.04     -1.02     40314
 电讯盈科                      5.24     +0.05     +0.96      1113
   
    (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐