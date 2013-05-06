版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 07:08 BJT

标题新闻：新西兰第一季劳动成本指数民间薪资增幅为0.4%，市场预估增0.5%-新西兰统计局

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐