重温稿-路透调查：澳洲央行4月会议降息及维持利率不变的机率均为50%

标题新闻：俄罗斯央行报告称，通胀预期的不稳定下降仍是一个较大的通胀风险
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* 大部分分析师预期澳洲央行将维持指标利率在3%
* 但市场认为降息至纪录低点与维持不变的可能性势均力敌
* 零售、贸易数据料将暗示第一季GDP加快成长
* 4月就业人数料新增1.2万，失业率料为5.6%
路透悉尼5月3日 - 市场认为澳洲央行下周是否降息至纪录低位的机率为50%，尽管数据或许暗示第一季经济成长实际上加快。
下周事件密集，其中政府将公布零售销售和出口数据，料将显示经济今年开局强劲。但货币政策具有前瞻性，最新消息还不足以使澳洲央行在周二月度政策会议上考虑降息。
路透调查访问了21位分析师，仅有四位受访者倾向于下周放松政策。
市场认为央行放松或不放松政策的机率各占一半，市场走势已经显示利率下调至2.75%的可能性有50%。
周一将出炉的3月零售销售报告料将降低立即采取行动的必要性。该数据料将显示，今年第一季经通胀调整后的零售销售上升1.7%，为2009年中以来最大涨幅。
长期矿业投资荣景开始提振产出，当季出口量扩张亦料将增添成长力道。例如忙碌的西澳港口Port Hedland，3月曾创下单笔铁矿石船货输往中国的最高纪录。
由于出口及家庭消费看来均有利于经济成长，分析师预期第一季GDP可能成长1%以上，远高于去年第四季的成长0.6%。
官方的GDP数据要到6月5日才出炉，不过澳洲央行仍可能在季度经济展望报告中调高近期预估；这份报告将在周五出炉。
在这之前是将在周四公布的最新就业数据，而就业数据常常会出乎意料。3月就业人口大减，侵蚀了2月增幅的一半，而分析师目前对于该怎么预期4月数据没有太大把握。
预估中值显示4月就业人口将增加1.2万人，但分析师的预估数据从减少1.0万人至增加2.2万人不等。
由于就业人口增减变化大，分析师往往把焦点放在失业率上，将之视为评断就业市场体质的较佳指标，预料4月失业率将持稳于5.6%。(完)
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路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。