重温稿-路透调查：澳洲央行4月会议降息及维持利率不变的机率均为50%

* 大部分分析师预期澳洲央行将维持指标利率在3%

* 但市场认为降息至纪录低点与维持不变的可能性势均力敌

* 零售、贸易数据料将暗示第一季GDP加快成长

* 4月就业人数料新增1.2万，失业率料为5.6%

路透悉尼5月3日 - 市场认为澳洲央行下周是否降息至纪录低位的机率为50%，尽管数据或许暗示第一季经济成长实际上加快。

下周事件密集，其中政府将公布零售销售和出口数据，料将显示经济今年开局强劲。但货币政策具有前瞻性，最新消息还不足以使澳洲央行在周二月度政策会议上考虑降息。

路透调查访问了21位分析师，仅有四位受访者倾向于下周放松政策。

市场认为央行放松或不放松政策的机率各占一半，市场走势已经显示利率下调至2.75%的可能性有50%。

周一将出炉的3月零售销售报告料将降低立即采取行动的必要性。该数据料将显示，今年第一季经通胀调整后的零售销售上升1.7%，为2009年中以来最大涨幅。

长期矿业投资荣景开始提振产出，当季出口量扩张亦料将增添成长力道。例如忙碌的西澳港口Port Hedland，3月曾创下单笔铁矿石船货输往中国的最高纪录。

由于出口及家庭消费看来均有利于经济成长，分析师预期第一季GDP可能成长1%以上，远高于去年第四季的成长0.6%。

官方的GDP数据要到6月5日才出炉，不过澳洲央行仍可能在季度经济展望报告中调高近期预估；这份报告将在周五出炉。

在这之前是将在周四公布的最新就业数据，而就业数据常常会出乎意料。3月就业人口大减，侵蚀了2月增幅的一半，而分析师目前对于该怎么预期4月数据没有太大把握。

预估中值显示4月就业人口将增加1.2万人，但分析师的预估数据从减少1.0万人至增加2.2万人不等。