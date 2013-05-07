《美国个股焦点》MBIA和美国银行达成16亿美元现金和解协议

标题新闻：英国首相特雷莎梅称两年内完成磋商退欧条款时间上“很紧张”
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**免于清算**
一位熟悉情况的消息人士指出，在达成协议之前，MBIA董事会聘请黑石集团(百仕通) 作为顾问；该名消息人士未获得公开讨论此事的授权。一名黑石集团发言人并未立即回应有关该公司扮演角色的问题。
MBIA在2月27日表示，若美国银行继续进行诉讼，则该公司的结构金融部门将被迫进入清算或重整。执行长Brown在2月时称，进入监管程序的“风险极高”。
2011年时，市政债担保部门出借11亿美元给结构金融部门，用于与债券买家的和解，而随着时间过去，这部分的债务扩增为17亿美元。但是该公司的监管机构拒绝批准结构融资部门扩大借款。
MBIA将会运用从美国银行取得的融资来偿还这部份贷款，在5月2日止这部份贷款的金额为16亿美元，而之前则是利用与Flagstar Bancorp Inc 的和解金偿还了1.10亿美元。
根据协议，美国银行将会取得以每股9.59美元买进994万股MBIA股票的权证，相当于MBIA在外流通股数量的4.9%，这项权证将可在2018年5月以前的任时何时点执行。
部份投资人认为，若美国银行买进MBIA股份，表示该行对MBIA的未来有信心。
美国银行将会为了这起诉讼提列15亿美元的费用，相当于税后每股股权稀释掉0.10美元，之前公布的每股盈余也被削去一半。美国银行表示，根据会计准则规定，该公司需将此费用列于第一季财报，因为该公司尚未申报10-Q报告。
根据巴塞尔III规定，美国银行的第一级资本比率将会上升10个基点至9.52%，以反映MBIA互换合约注销后相关风险加权资产的减少。该行普通股每股有形资产净值将减少0.10美元至13.36美元。(完)
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