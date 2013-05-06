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货币新闻 | 2013年 5月 7日 星期二 07:45 BJT

独家新闻：美国油气公司Antero Resources计划上市--消息

路透纽约5月6日 - 三位消息人士周一透露，美国华平投资集团控股的石油与天然气公司Antero Resources正在准备首次公开发行(IPO)，对公司的估值最高可达100亿美元。

其中两位人士称，该公司已聘请巴克莱 、摩根大通 和花旗集团 负责安排相关事宜。这两位人士要求匿名，因为上市计划不对外公开。他们补充说，公司股票可能在今年稍晚上市交易。

巴克莱、花旗和华平投资均拒绝对此置评。亦未能联系到摩根大通发表评论。(完)

(编译 郑茵 审校 徐文焰)
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