欧洲金融：俄罗斯将塞浦路斯贷款期限延长两年，并降低利率--文件

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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路透柏林5月6日 - 国际贷款方准备的文件显示，俄罗斯同意延长对塞浦路斯的贷款期限并降低贷款利率，在欧盟与国际货币基金组织(IMF)提供的援助之外，给了塞浦路斯额外而又在意料之中的帮助。
欧洲央行、欧盟执委会与IMF起草的日期为4月30日的文件显示，塞浦路斯已经满足国际金主在5月晚些时候首批拨款30亿欧元的所有条件。国际金主总计将向塞浦路斯提供100亿欧元金援。
俄罗斯2011年曾向塞浦路斯提供25亿欧元五年期贷款，年利率为4.5%。延长贷款期限降并低利率将缓解塞浦路斯的偿债压力，帮助其恢复财政稳定。
文件显示：“塞浦路斯当局也带来宽慰人心的消息，已与俄罗斯达成正式协议，将贷款期限将延长两年至2018年，利率从4.5%降至2.5%。”
塞浦路斯上月从欧元区的欧洲稳定机制(ESM)和IMF得到一笔三年期抒困贷款，成为欧元区第五个因主权债务危机寻求欧元区金援的国家。(完) (编译 程琳; 审校 李爽)
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路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
路透3月29日 - 印尼股市周三触及纪录高位，新加坡股市则升至近20个月最高，因数据表明美国消费者信心良好，提振了亚洲依赖出口的经济体的人气。 世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。 COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表示，东南亚股市今日对此作出积极回应，并称地区股市将通过有利出口，获得美国消费者乐观情绪的好处。 印尼股市 收高约1%，脱离周一的跌势，得益于金融和材料股的升势。PT Bank Danamon Indonesia Tbk 收高4.2%，PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 飙升10.1%。周二印尼股市因逢假期休市。 新加坡股市 连续第二个交易日上涨，并收于2015年8月来最高位。金融股贡献了半数涨幅，