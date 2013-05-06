《中国报摘》--中国证券报5月7日

标题新闻：俄罗斯央行报告称，通胀预期的不稳定下降仍是一个较大的通胀风险
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* 头版头条:
--中国国务院总理李克强周一主持召开国务院常务会议，会议提出要稳步推出利率汇率市场化改革措施，提出人民币资本项目可兑换的操作方案。建立个人投资者境外投资制度，制定投资者尤其是中小投资者权益保护相关政策。
* 其他:
--记者获悉，按照国土资源部的要求，近期各省（区、市）已启动主题为“促进城镇协调发展的土地差别化政策”的调研，对象以“重点、特色小城镇”为主，目的在于为促进城镇化协调发展提供决策依据。
--记者获悉，截至3月底，去冬今春全国农田水利基本建设完成投资2,893亿元人民币，完成年度计划的95%。
--银河证券H股IPO周一正式启动全球路演推介。消息人士透露，国际配售部分首日已完成超额认购，国际大型机构投资者是认购主力。
--中海集运 称，与韩国HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO., LTD签订合同，购置5艘18400TEU型集装箱船舶，合同金额共计6.83亿美元，约为人民币42.48亿元。预计将在2015年中期之前陆续交付。
--受“国五条”细则落地等政策的影响，4月全国土地市场成交量环比回落，不过这一局面将在5月终结。北京、上海等城市5月都将有大量土地入市，广州和深圳连续3个月的住宅用地“零成交”也将在5月被打破。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 曾祥进)
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路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。