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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 07:53 BJT

《中国报摘》--中国证券报5月7日

* 头版头条:

--中国国务院总理李克强周一主持召开国务院常务会议，会议提出要稳步推出利率汇率市场化改革措施，提出人民币资本项目可兑换的操作方案。建立个人投资者境外投资制度，制定投资者尤其是中小投资者权益保护相关政策。

* 其他:

--记者获悉，按照国土资源部的要求，近期各省（区、市）已启动主题为“促进城镇协调发展的土地差别化政策”的调研，对象以“重点、特色小城镇”为主，目的在于为促进城镇化协调发展提供决策依据。

--记者获悉，截至3月底，去冬今春全国农田水利基本建设完成投资2,893亿元人民币，完成年度计划的95%。

--银河证券H股IPO周一正式启动全球路演推介。消息人士透露，国际配售部分首日已完成超额认购，国际大型机构投资者是认购主力。

--中海集运 称，与韩国HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO., LTD签订合同，购置5艘18400TEU型集装箱船舶，合同金额共计6.83亿美元，约为人民币42.48亿元。预计将在2015年中期之前陆续交付。

--受“国五条”细则落地等政策的影响，4月全国土地市场成交量环比回落，不过这一局面将在5月终结。北京、上海等城市5月都将有大量土地入市，广州和深圳连续3个月的住宅用地“零成交”也将在5月被打破。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 边竞; 审校 曾祥进)
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