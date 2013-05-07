中国资管：上周35款集合信托产品发行，连续三周环比减少

路透北京5月7日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（4月27-5月3日）共 有18家信托公司发行了30款集合信托产品，发行量环比减少5款，降幅为14.29%。为连续第三周环比发行量下降。

30款新发行产品中，有28款公布了募集规模，平均计划募集规模为2.24亿元人民币，环比减少1.36亿元，降幅为37.80%。按平均规模测算，上周发行的信托产品总计划募集规模为67.19亿元，环比减少58.84亿元，降幅为46.69%。

上周募集规模最大的是华润信托发行的“鼎新85号蓝光重庆弹子石股权投资项目集合信托计划”，募集规模为12.00亿元，期限为30个月，最高预期收益率为8.50%。

从资金运用方式来看，组合运用类和贷款运用类产品各发行了8款；债权投资和权益投资类产品各发行了6款；证券投资和其他类产品各发行了1款。

从资金运用领域来看，投资于工商企业领域的产品发行了13款，居首位；投资于房地产和基础设施领域的产品各发行了5款； 投资于金融领域的产品发行了2款；投资于证券投资领域的产品发行了1款；投资于其他领域的产品发行了4款。

从期限上看，上周30款新发产品均公布了期限，平均期限为22.60个月，环比缩短1.22个月。12个月和24个月期产品最高预期收益率为分别为8.60%和9.80%。

上周发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 13款 8.60% -0.10个百分点

24个月期 14款 9.80% -0.10个百分点

30个月期 1款 8.50% ~

36个月期 1款 10.30% -0.13百分点

120个月期 1款 ~

（ ~ 表示数据不可得）

**信托市场一周动态：中信信托三峡全通案**

在沸沸扬扬数月之后，中信信托三峡全通的事件有了新的进展。中信信托原计划4月28日在北京对三峡全通的债权进行拍卖，但在拍卖当日，中信信托以“已有债权受让人与受托人签署债权转让协议”为由，发布公告中止了这一拍卖。中信信托相关经理表示，预计在5月15日之前可以完成信托兑付，届时本金收益将会按合同最高预期收益兑付。

之前中信信托高管层在不同场合表示三峡全通不会“刚性兑付”，但就信托经理的表述却证明了这又是一起刚兑的典型案例——如果不是刚性兑付，该产品的收益率应该按照接盘者付出的对价减去管理费等相关费用为基础计算，而“本金收益将会按合同最高预期收益”显然不是按照这个思路。

之前，该信托产品引起业界关注的重要原因之一就是其管理层拒绝刚性兑付，不过从该产品实际处置结果来看，刚性兑付依然存在。

隐藏在这之后的逻辑是，目前存量产品出现问题，大部分是因为信托公司未能履行受托义务，不能免除对投资者赔偿之责，在产品到期未能顺利收回信托投资的情况下必须千方百计的使产品按合同约定的收益兑付。信托公司破除刚性兑付的魔咒必须建立在履行好受托人义务的基础之上，破除刚性兑付的道路依然漫长。

**成立集合信托产品24款，平均成立规模2.02亿元**

上周共有18家信托公司成立了24款集合信托产品，成立数量环比减少14款，降幅为36.84%。其中，华融信托成立了3款，成立数量居首位。

有18款产品公布了成立规模，平均成立规模为2.02亿元，环比减少0.35亿元，降幅为14.73%。按平均规模测算，本周成立的信托产品总成立规模为48.59亿元，环比减少41.63亿元，降幅为46.15%。

其中，四川信托成立的“川信-蓝润华锦集合资金信托计划”募集资金规模最大，为6.01亿元。

有13款新成立产品公布了期限，平均期限为20.31个月，环比缩短6.87个月。同时有13款新成立产品公布了预期收益率，平均预期收益率为9.17%，环比上升个0.29百分点。

从资金运用方式来看，权益投资类产品成立了9款；贷款运用类产品成立了5款；组合运用类产品成立了3款；证券投资类产品成立了2款；债权投资和股权投资类产品各成立了1款；其他类产品成立了3款。