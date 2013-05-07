版本:
中国
货币新闻 | 2013年 5月 7日 星期二 08:15 BJT

日本股市：盘初攀升2.8%至14,000点上方，受强劲美国就业数据激励

路透东京5月7日 - 日本股市日经指数周二盘初攀升2.8%，自2008年6月以来首次突破14,000点大关，上周公布的强劲美国就业数据缓和了对于美国经济成长速度的担心。

日经指数 盘初上扬376.27点报14,070.31，东证股价指数 涨2.5%报1,182.57点。(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐