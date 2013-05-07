亚洲橡胶：TOCOM指标期胶升至三周高点，受需求预期提振

标题新闻：英国首相特雷莎梅称两年内完成磋商退欧条款时间上“很紧张”
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路透东京5月7日 - 东京指标橡胶期货周二上涨逾5%至三周高点，日本市场在四日假期后重新展开交易，追赶全球股市因美国就业数据强劲带动的涨势。
0018GMT，东京工业品交易所(TOCOM)指标10月期胶 <0#2JRU:>上涨5.3%至每公斤266.8日圆。
TOCOM市场5月3-6日因日本黄金周假期休市。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 程琳)
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路透迪拜3月29日 - 亚洲燃料油市场周三微升，盘中交投低迷，但交易商称全球残渣燃料油库存上升，料将在短期内抑制燃料油价格大幅上涨。
路透吉隆坡3月29日 - 马来西亚棕榈油期货周三连续第二日上涨，受 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油走坚和马币下滑的支撑。 马来西亚6月指标棕榈油期货 上涨0.5%，收报每吨2,721马 币(616.03美元)。 成交量为50,006口。 “马币下滑和CBOT(豆油)隔夜反弹，支撑了棕榈油回升，但缺乏多头 消息支撑强劲的上涨，”一位在吉隆坡的期货交易员说。 马币周三晚间下跌0.1%至4.4170，盘中低见4.4230。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 周三上涨0.1%，周一则大跌 了约2%。 大商所9月豆油合约 上涨0.1%，9月棕榈油合约 上涨 0.7%。(完) (编译 王洋; 审校 李军)