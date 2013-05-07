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货币新闻 | 2013年 5月 7日 星期二 08:42 BJT

亚洲橡胶：TOCOM指标期胶升至三周高点，受需求预期提振

路透东京5月7日 - 东京指标橡胶期货周二上涨逾5%至三周高点，日本市场在四日假期后重新展开交易，追赶全球股市因美国就业数据强劲带动的涨势。

0018GMT，东京工业品交易所(TOCOM)指标10月期胶 <0#2JRU:>上涨5.3%至每公斤266.8日圆。

TOCOM市场5月3-6日因日本黄金周假期休市。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 程琳)

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