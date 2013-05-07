金砖国家：5月6日股汇市收盘纵览

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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路透5月6日 - (亲爱的客户，您好：金砖国家每日股汇市收盘综览，由于与个别股汇市报导内容多有重复，计划将于近日取消。如您有任何建议或者意见，请发函meg.shen@thomsonreuters.com；或致电 沈以文 +886 2 25022095)
以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月6日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收高0.36%，报1,046.02点。
中国股市：沪综指收升逾1%,海外股市强势激励大盘继续反弹
香港股市：恒生指数收高1%，创近两个月最高收位
中国汇市：人民币收跌终结连四日创新高走势，受外管局新规抑制
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印度股市：上涨，收于上周四触及的近三个月高位，受助于稍早跌幅较深的个股反弹。指标BSE指数 收高0.5%，或98点，报19,673.64点，为过去五个交易日里第四度收高。NSE指数 涨0.46%，或27.05点，报5,971.05点。
印度汇市：印度卢比跌至近一周最低水准，因国有银行的美元需求不断，可能与政府的国防采购有关。卢比兑美元 收报54.175/185，低于周五收盘价53.935/945，为连续第三个交易日下跌。 ========================================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,432.150点。MSCI明晟俄罗斯指数 收高0.05%至775.89点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.04%，报31.04卢布，卢布兑欧元 涨0.34%，至40.5745卢布。 ========================================================================================
巴西股市：来自欧元区和中国的疲弱经济数据为拉丁美洲股市带来压力，但巴西石油企业OGX大幅上涨，帮助缓冲该国股市跌势。圣保罗交易所Bovespa指数 收低0.1%，至55,429.88点，稍早一度下跌1.5%。
拉美汇市：巴西雷亚尔走跌，受经济忧虑拖累
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南非股市：连续三天上涨，此前Harmony Gold 等出现超卖的矿企扳回部分跌幅。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收高0.67%，报35,199.18点。综合指数 收高0.6%，至39,828.96点。
南非汇市：兰特在假日清淡交投中下滑，公债亦走软 (完) (编译 洪曦; 审校 程琳)
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路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
路透3月29日 - 印尼股市周三触及纪录高位，新加坡股市则升至近20个月最高，因数据表明美国消费者信心良好，提振了亚洲依赖出口的经济体的人气。 世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。 COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表示，东南亚股市今日对此作出积极回应，并称地区股市将通过有利出口，获得美国消费者乐观情绪的好处。 印尼股市 收高约1%，脱离周一的跌势，得益于金融和材料股的升势。PT Bank Danamon Indonesia Tbk 收高4.2%，PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 飙升10.1%。周二印尼股市因逢假期休市。 新加坡股市 连续第二个交易日上涨，并收于2015年8月来最高位。金融股贡献了半数涨幅，