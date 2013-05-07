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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 08:40 BJT

金砖国家：5月6日股汇市收盘纵览

路透5月6日 - (亲爱的客户，您好：金砖国家每日股汇市收盘综览，由于与个别股汇市报导内容多有重复，计划将于近日取消。如您有任何建议或者意见，请发函meg.shen@thomsonreuters.com；或致电 沈以文 +886 2 25022095)

以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月6日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收高0.36%，报1,046.02点。

中国股市：沪综指收升逾1%,海外股市强势激励大盘继续反弹

香港股市：恒生指数收高1%，创近两个月最高收位

中国汇市：人民币收跌终结连四日创新高走势，受外管局新规抑制

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印度股市：上涨，收于上周四触及的近三个月高位，受助于稍早跌幅较深的个股反弹。指标BSE指数 收高0.5%，或98点，报19,673.64点，为过去五个交易日里第四度收高。NSE指数 涨0.46%，或27.05点，报5,971.05点。

印度汇市：印度卢比跌至近一周最低水准，因国有银行的美元需求不断，可能与政府的国防采购有关。卢比兑美元 收报54.175/185，低于周五收盘价53.935/945，为连续第三个交易日下跌。 ========================================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,432.150点。MSCI明晟俄罗斯指数 收高0.05%至775.89点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.04%，报31.04卢布，卢布兑欧元 涨0.34%，至40.5745卢布。 ========================================================================================

巴西股市：来自欧元区和中国的疲弱经济数据为拉丁美洲股市带来压力，但巴西石油企业OGX大幅上涨，帮助缓冲该国股市跌势。圣保罗交易所Bovespa指数 收低0.1%，至55,429.88点，稍早一度下跌1.5%。

拉美汇市：巴西雷亚尔走跌，受经济忧虑拖累

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南非股市：连续三天上涨，此前Harmony Gold 等出现超卖的矿企扳回部分跌幅。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收高0.67%，报35,199.18点。综合指数 收高0.6%，至39,828.96点。

南非汇市：兰特在假日清淡交投中下滑，公债亦走软 (完) (编译 洪曦; 审校 程琳)

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