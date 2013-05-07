中国房地产：国土部启动调研，土地差别化政策将助力城镇化发展--报载

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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路透北京5月7日 - 中国证券报周二报导称，按国土资源部要求，近期各省已启动主题为“促进城镇协调发展的土地差别化政策”调研，对象以重点、特色小城镇为主，旨在为促进城镇化协调发展提供决策依据；此外，由发改委牵头编制的《城镇化发展规划纲要（2012-2020）》将在6月底前完成。
报导引述知情人士称，今年12月底前，多部委还会出台城镇化配套政策。分析人士认为，旨在规范不同城市、不同产业用地的土地差别化政策将首当其冲，为城镇化“护航”。
“今年4月初，多个省（区、市）先后发布通知，要求开展主题为“促进城镇协调发展的土地差别化政策”的调研，调研时间为今年4月-8月。”报导称。
该项调研分为两项内容，其中基本内容为调研本市城镇化发展的总体情况，包括城市化水平、人口数量及经济社会发展状况等。
此外，各地还需调研重点和特色小城镇土地差别化政策情况，具体内容为“推进重点和特色小城镇（如经济强镇、旅游型、工业型、资源型、商贸型、口岸型、改革试点小城镇等）发展出台过哪些文件，在规划、计划、审批、供应、管理机构等方面是否有配套的差别化土地政策，实施效果如何等等。
报导并援引知情人士透露，工业化、城镇化和农业现代化同步推进，土地供需矛盾日益突出。但同时，很多地方习惯了粗放扩张的发展方式，土地粗放利用现象比比皆是。未来的差别化用地政策，不仅有保，同样有压。
该人士表示，对于中小城市和小城镇的土地利用，在给予政策倾斜的同时，还将通过相关的惩戒条款，用以遏制土地的粗放利用，防止城市“摊大饼”式扩张。
大城市和特大城市的用地则以“压”为主。此外，在工业园区用地方面，在保证相关产业发展的同时，同样会祭出相对严厉的条款。
城镇化是中国新一届政府寄望拉动经济的主要力量。国务院总理李克强此前强调，要抓紧制定城镇化中长期发展规划，完善配套政策措施。他并认为，新型城镇化，是以人为核心的城镇化。与此同时，从中央到地方政府有关促进城镇化的各种规划在紧锣密鼓制定之中，中国经济的新引擎即将启动。（完） (发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
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路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
路透3月29日 - 印尼股市周三触及纪录高位，新加坡股市则升至近20个月最高，因数据表明美国消费者信心良好，提振了亚洲依赖出口的经济体的人气。 世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。 COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表示，东南亚股市今日对此作出积极回应，并称地区股市将通过有利出口，获得美国消费者乐观情绪的好处。 印尼股市 收高约1%，脱离周一的跌势，得益于金融和材料股的升势。PT Bank Danamon Indonesia Tbk 收高4.2%，PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 飙升10.1%。周二印尼股市因逢假期休市。 新加坡股市 连续第二个交易日上涨，并收于2015年8月来最高位。金融股贡献了半数涨幅，