《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--5月7日

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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路透5月7日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周一收市价的比较：(1美元=7.759港元<HKD =>) 美股道琼工业指数 周一收低5.07点或0.03%，报14,968.89点，但标普500指数再创纪录最高收 位，在1,600点上方扩大涨幅。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 186.870 0.41 27099 14.499 0.83 中国铝业 9.380 -1.05 25648 2.911 1.08 中国移动 54.920 0.04 78939 85.225 0.09 中国人寿 41.400 0.22 41030 21.415 0.54 中石油 126.190 0.99 14183 9.791 0.63 中石化 109.300 0.17 10539 8.481 0.36 汇丰控股 55.800 0.14 118802 86.590 0.63 中电信 51.220 0.53 11209 3.974 0.36 中国联通 14.440 -0.41 177317 11.204 0.76 兖州煤业 10.320 -0.10 71668 8.007 0.97 华能国际 47.540 1.56 19906 9.222 -0.41 南方航空 27.490 0.48 3009 4.266 0.37 东方航空 20.390 -0.88 4329 1.582 -49.45 中芯国际 3.880 -1.02 40314 0.602 0.35(完 )
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路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
路透3月29日 - 印尼股市周三触及纪录高位，新加坡股市则升至近20个月最高，因数据表明美国消费者信心良好，提振了亚洲依赖出口的经济体的人气。 世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。 COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表示，东南亚股市今日对此作出积极回应，并称地区股市将通过有利出口，获得美国消费者乐观情绪的好处。 印尼股市 收高约1%，脱离周一的跌势，得益于金融和材料股的升势。PT Bank Danamon Indonesia Tbk 收高4.2%，PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 飙升10.1%。周二印尼股市因逢假期休市。 新加坡股市 连续第二个交易日上涨，并收于2015年8月来最高位。金融股贡献了半数涨幅，