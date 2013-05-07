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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 08:17 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--5月7日

路透5月7日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周一收市价的比较：(1美元=7.759港元<HKD
 =>)
 
 美股道琼工业指数      周一收低5.07点或0.03%，报14,968.89点，但标普500指数再创纪录最高收
 位，在1,600点上方扩大涨幅。
 
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       186.870    0.41      27099            14.499       0.83
 中国铝业                       9.380   -1.05      25648             2.911       1.08
 中国移动                      54.920    0.04      78939            85.225       0.09
 中国人寿                      41.400    0.22      41030            21.415       0.54
 中石油                       126.190    0.99      14183             9.791       0.63
 中石化                       109.300    0.17      10539             8.481       0.36
 汇丰控股                      55.800    0.14     118802            86.590       0.63
 中电信                        51.220    0.53      11209             3.974       0.36
 中国联通                      14.440   -0.41     177317            11.204       0.76
 兖州煤业                      10.320   -0.10      71668             8.007       0.97
 华能国际                      47.540    1.56      19906             9.222      -0.41
 南方航空                      27.490    0.48       3009             4.266       0.37
 东方航空                      20.390   -0.88       4329             1.582     -49.45
 中芯国际                       3.880   -1.02      40314             0.602       0.35(完
 )

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