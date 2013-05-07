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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 08:23 BJT

《台湾报摘》—工商时报、经济日报5月7日

*工商时报：

--全球汇率大战开打，不过华硕 、可成好 〞汇〞赚，首季获利大进补。华硕因持有美元、人民币部位，挹注第一季汇兑收益高达10.13亿台币，推升首季EPS(每股获利盈余)冲上8.04台币，创分家以来次高。

--生医产业逐步展现能量，吸引国际药厂来台寻求合作伙伴。葛兰素史克药厂(GSK)抢头香，今日将与〞生技医药国家型科技计画〞签约，启动台湾最大规模的跨院临床试验合作，而诺华则透过生技中心(DCB)寻找授权案源。

--未来寿险公司如被接管，旧有保单利率必须调降。立法院财委会昨日通过立委费鸿泰提出的临时提案，要求保险公司被接管后，保单利率要调降到〞合理水准〞；金管会主委陈裕璋表示，保险法授权保单利率可以调整，〞会朝此角度研究〞。

*经济日报：

--行政院明日召开政务委员会议，八大护市措施推动时程可望更具体化；据了解，行政院内部有意进一步提高大陆合格境内投资机构(QDII)来台投资额度，为台股增添更多量能。

--全球市值第二大的中国建设银行 台北分行即将开业，董事长王洪章已订下三大目标，要成为在台获利动能最强的陆资银行。这三大目标是：第一，开业后三年之内必须获利；第二，开业后五年左右，ROE(股东权益报酬率)与ROA(资产报酬率)应该与集团整体水准相当；第三，开业后三年内，每一年的净利润与资产必须维持至少30%的成长幅度。

--工业总会今日将举办工业团体负责人与政府首长座谈会，工总理事长许胜雄将锁定促签两岸经济合作协议(ECFA)后续的货品贸易协议、维持稳定新台币汇率、加速与其他国家签订自由贸易协定(FTA)等议题，当面向经济部长张家祝提出36项建言。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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