《台湾报摘》—工商时报、经济日报5月7日

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
*工商时报：
--全球汇率大战开打，不过华硕 、可成好 〞汇〞赚，首季获利大进补。华硕因持有美元、人民币部位，挹注第一季汇兑收益高达10.13亿台币，推升首季EPS(每股获利盈余)冲上8.04台币，创分家以来次高。
--生医产业逐步展现能量，吸引国际药厂来台寻求合作伙伴。葛兰素史克药厂(GSK)抢头香，今日将与〞生技医药国家型科技计画〞签约，启动台湾最大规模的跨院临床试验合作，而诺华则透过生技中心(DCB)寻找授权案源。
--未来寿险公司如被接管，旧有保单利率必须调降。立法院财委会昨日通过立委费鸿泰提出的临时提案，要求保险公司被接管后，保单利率要调降到〞合理水准〞；金管会主委陈裕璋表示，保险法授权保单利率可以调整，〞会朝此角度研究〞。
*经济日报：
--行政院明日召开政务委员会议，八大护市措施推动时程可望更具体化；据了解，行政院内部有意进一步提高大陆合格境内投资机构(QDII)来台投资额度，为台股增添更多量能。
--全球市值第二大的中国建设银行 台北分行即将开业，董事长王洪章已订下三大目标，要成为在台获利动能最强的陆资银行。这三大目标是：第一，开业后三年之内必须获利；第二，开业后五年左右，ROE(股东权益报酬率)与ROA(资产报酬率)应该与集团整体水准相当；第三，开业后三年内，每一年的净利润与资产必须维持至少30%的成长幅度。
--工业总会今日将举办工业团体负责人与政府首长座谈会，工总理事长许胜雄将锁定促签两岸经济合作协议(ECFA)后续的货品贸易协议、维持稳定新台币汇率、加速与其他国家签订自由贸易协定(FTA)等议题，当面向经济部长张家祝提出36项建言。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
路透3月29日 - 印尼股市周三触及纪录高位，新加坡股市则升至近20个月最高，因数据表明美国消费者信心良好，提振了亚洲依赖出口的经济体的人气。 世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。 COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表示，东南亚股市今日对此作出积极回应，并称地区股市将通过有利出口，获得美国消费者乐观情绪的好处。 印尼股市 收高约1%，脱离周一的跌势，得益于金融和材料股的升势。PT Bank Danamon Indonesia Tbk 收高4.2%，PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 飙升10.1%。周二印尼股市因逢假期休市。 新加坡股市 连续第二个交易日上涨，并收于2015年8月来最高位。金融股贡献了半数涨幅，