巴西经济：政府预计下半年经济复苏力道增强--官员

标题新闻：英国首相特雷莎梅称两年内完成磋商退欧条款时间上“很紧张”
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路透巴西利亚5月6日 - 巴西政府一名高层官员对路透称，政府相信下半年国内经济将会加速增长，因企业信心增强，且经济刺激举措产生效果。
巴西经济复苏情况仍不均衡，投资缓慢上涨，而工业产出仍然良莠不齐，加剧了该国可能连续第三年经济成长乏力的预期。
不过，巴西政府经济团队一名高层成员表示，到今年7月，该国经济应该会牢牢回到正轨，届时政府希望新一轮机场、道路承包招标将吸引到一轮投资需求。
“这将改变整个氛围，将帮助扭转这种缺乏信心的形势，”这位要求匿名以畅言政府观点的官员在近期接受采访称，“我们能增长更多”。
其并称，考虑到工业产出加速增长的预期，以及700亿雷亚尔(347.2亿美元)税收减免措施，成功指日可待。
政府官员和民间经济学家都认为，今年形势将好于去年。2012年巴西经济增长0.9%，逊于预期，也是2009年经济萎缩以来表现最糟的一年。
分析师们预计今年巴西经济增长3%，虽然仍低于过去10年平均4%的增长水平，但已经开始展现出乐观意味。(完) (编译 程琳; 审校 王丽鑫)
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路透迪拜3月29日 - 亚洲燃料油市场周三微升，盘中交投低迷，但交易商称全球残渣燃料油库存上升，料将在短期内抑制燃料油价格大幅上涨。
路透吉隆坡3月29日 - 马来西亚棕榈油期货周三连续第二日上涨，受 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油走坚和马币下滑的支撑。 马来西亚6月指标棕榈油期货 上涨0.5%，收报每吨2,721马 币(616.03美元)。 成交量为50,006口。 “马币下滑和CBOT(豆油)隔夜反弹，支撑了棕榈油回升，但缺乏多头 消息支撑强劲的上涨，”一位在吉隆坡的期货交易员说。 马币周三晚间下跌0.1%至4.4170，盘中低见4.4230。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 周三上涨0.1%，周一则大跌 了约2%。 大商所9月豆油合约 上涨0.1%，9月棕榈油合约 上涨 0.7%。(完) (编译 王洋; 审校 李军)