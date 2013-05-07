国际油市：美国原油期货跌破每桶96美元，因受获利了结打压

标题新闻：英国首相特雷莎梅称两年内完成磋商退欧条款时间上“很紧张”
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
伦敦6月布兰特原油期货 下跌0.11美元至每桶105.35美元，上日结算价上涨1.27美元至105.46美元。
布兰特原油在上周三跌破99美元后已回升逾6美元，为2012年8月以来最大三日涨幅。
周一公布的欧洲采购经理人指数(PMI)显示，欧元区当季将进一步衰退。
根据洲际交易所周一公布的数据，对冲基金和其他大型投机客在4月30日止当周提高对布兰特原油走升的押注，其净多头部位增加9,614口，来到108,741口。
产业消息人士周一表示，沙特4月石油供应小幅增加，由3月的每日915万桶升至每日920万桶。
周一公布的路透初步调查显示，美国上周商业原油库存料增加180万桶，馏分油库存料增加60万桶，汽油库存则料增加40万桶。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 戴素萍)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透迪拜3月29日 - 亚洲燃料油市场周三微升，盘中交投低迷，但交易商称全球残渣燃料油库存上升，料将在短期内抑制燃料油价格大幅上涨。
路透吉隆坡3月29日 - 马来西亚棕榈油期货周三连续第二日上涨，受 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油走坚和马币下滑的支撑。 马来西亚6月指标棕榈油期货 上涨0.5%，收报每吨2,721马 币(616.03美元)。 成交量为50,006口。 “马币下滑和CBOT(豆油)隔夜反弹，支撑了棕榈油回升，但缺乏多头 消息支撑强劲的上涨，”一位在吉隆坡的期货交易员说。 马币周三晚间下跌0.1%至4.4170，盘中低见4.4230。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 周三上涨0.1%，周一则大跌 了约2%。 大商所9月豆油合约 上涨0.1%，9月棕榈油合约 上涨 0.7%。(完) (编译 王洋; 审校 李军)