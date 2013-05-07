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货币新闻 | 2013年 5月 7日 星期二 08:35 BJT

国际油市：美国原油期货跌破每桶96美元，因受获利了结打压

伦敦6月布兰特原油期货 下跌0.11美元至每桶105.35美元，上日结算价上涨1.27美元至105.46美元。

布兰特原油在上周三跌破99美元后已回升逾6美元，为2012年8月以来最大三日涨幅。

周一公布的欧洲采购经理人指数(PMI)显示，欧元区当季将进一步衰退。

根据洲际交易所周一公布的数据，对冲基金和其他大型投机客在4月30日止当周提高对布兰特原油走升的押注，其净多头部位增加9,614口，来到108,741口。

产业消息人士周一表示，沙特4月石油供应小幅增加，由3月的每日915万桶升至每日920万桶。

周一公布的路透初步调查显示，美国上周商业原油库存料增加180万桶，馏分油库存料增加60万桶，汽油库存则料增加40万桶。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 戴素萍)

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