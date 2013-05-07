中国能源：中国海油与英国BG签LNG采购协议，19.3亿美元增资澳LNG项目

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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路透上海5月7日 - 据中国海洋石油总公司网站周一稍晚消息,其已与英国天然气集团(BG集团) 签署系列协议，包括中国海油向BG集团采购500万吨/年、为期20年的液化天然气(LNG)资源；中国海油还将以19.3亿美元增持澳大利亚昆士兰柯蒂斯液化天然气项目的权益。
中国海油为中海油 母公司。公司新闻稿指出，交割时，中国海油将按其权益比例分摊BG集团自2012年1月起发生的项目费用，本次交割预计将在今年年底前完成。 新闻稿称，本次签约的协议进一步明确了2012年10月31日双方宣布的框架协议中所规定的昆士兰柯蒂斯LNG项目权益购买及LNG资源采购条款。不过，本次交易还需获得政府、监管部门和其他相关审批以及签署完成其他相关文件。 BG集团将自2015年开始向中国海油供应每年500万吨、为期20年的LNG资源，BG集团将以其全球LNG资源组合进行供应。合同签署后，中国海油的中长期LNG合同量将达到每年2,160万吨。
根据双方本次签订的系列协议条款,中国海油将增持昆士兰柯蒂斯LNG项目第一条生产线40%权益，持有权益达50%；将增持BG集团在昆士兰州苏拉特盆地瓦隆矿区部分区块所辖资源量和储量20%权益至25%。同时中国海油将获得BG集团在昆士兰州博文盆地和苏拉特盆地部分上游区块25%的权益；拥有参股昆士兰柯蒂斯液化天然气项目未来一条生产线不高于25%的选择权。 BG集团和中国海油还将联合投资，在中国再建造两艘LNG运输船。此前双方已于2010年3月签署的LNG协议中已承诺建造两艘LNG运输船。 作为中国LNG行业的领军企业，中国海油2012年LNG进口量达1,100万吨。目前，中国海油已在广东、福建、浙江和上海建成四个LNG接收站，正在建设的珠海、海南、深圳等LNG接收站将在今后几年相继投产。(完) (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
路透3月29日 - 印尼股市周三触及纪录高位，新加坡股市则升至近20个月最高，因数据表明美国消费者信心良好，提振了亚洲依赖出口的经济体的人气。 世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。 COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表示，东南亚股市今日对此作出积极回应，并称地区股市将通过有利出口，获得美国消费者乐观情绪的好处。 印尼股市 收高约1%，脱离周一的跌势，得益于金融和材料股的升势。PT Bank Danamon Indonesia Tbk 收高4.2%，PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 飙升10.1%。周二印尼股市因逢假期休市。 新加坡股市 连续第二个交易日上涨，并收于2015年8月来最高位。金融股贡献了半数涨幅，