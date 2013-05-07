中国能源：中国海油与英国BG签LNG采购协议，19.3亿美元增资澳LNG项目

路透上海5月7日 - 据中国海洋石油总公司网站周一稍晚消息,其已与英国天然气集团(BG集团) 签署系列协议，包括中国海油向BG集团采购500万吨/年、为期20年的液化天然气(LNG)资源；中国海油还将以19.3亿美元增持澳大利亚昆士兰柯蒂斯液化天然气项目的权益。

中国海油为中海油 母公司。公司新闻稿指出，交割时，中国海油将按其权益比例分摊BG集团自2012年1月起发生的项目费用，本次交割预计将在今年年底前完成。 新闻稿称，本次签约的协议进一步明确了2012年10月31日双方宣布的框架协议中所规定的昆士兰柯蒂斯LNG项目权益购买及LNG资源采购条款。不过，本次交易还需获得政府、监管部门和其他相关审批以及签署完成其他相关文件。 BG集团将自2015年开始向中国海油供应每年500万吨、为期20年的LNG资源，BG集团将以其全球LNG资源组合进行供应。合同签署后，中国海油的中长期LNG合同量将达到每年2,160万吨。