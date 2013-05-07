《香港报摘》--经济日报5月7日

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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* 要闻版头条:
--政府于2月推出双倍印花税后，拖累二手交投持续近两个月于低位徘徊，二手价亦受压，银行估价续跌，其中滙丰银行上月共11度调低多个大屋苑估值，按月调整频率为一年来最高。 * 其他: --两大国企中石化炼化（新股代号 ）及银河证券（新股代号 ），合共280亿港元的集资额，开售短短不足一日，已快速获足额认购。两者都引入多名基础投资者，分别投资银证及中石化炼化集资额的20%及约15.7%。当中不少为国企，但亦有如马来西亚主权基金等外资。 --玖龙纸业 表示，根据公司对于市场发展态势的判断，将于未来3年内新增6条生产綫，新增产能超过200万吨，惟没有透露涉及相关金额。 --内房股3月销售普遍录得可观升幅后，4月转升为跌。两大发展商碧桂园 及世茂房地产 按月跌幅分别达21%及28%。(完)
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路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
路透3月29日 - 印尼股市周三触及纪录高位，新加坡股市则升至近20个月最高，因数据表明美国消费者信心良好，提振了亚洲依赖出口的经济体的人气。 世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。 COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表示，东南亚股市今日对此作出积极回应，并称地区股市将通过有利出口，获得美国消费者乐观情绪的好处。 印尼股市 收高约1%，脱离周一的跌势，得益于金融和材料股的升势。PT Bank Danamon Indonesia Tbk 收高4.2%，PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 飙升10.1%。周二印尼股市因逢假期休市。 新加坡股市 连续第二个交易日上涨，并收于2015年8月来最高位。金融股贡献了半数涨幅，