《香港报摘》--经济日报5月7日

--政府于2月推出双倍印花税后，拖累二手交投持续近两个月于低位徘徊，二手价亦受压，银行估价续跌，其中滙丰银行上月共11度调低多个大屋苑估值，按月调整频率为一年来最高。 * 其他: --两大国企中石化炼化（新股代号 ）及银河证券（新股代号 ），合共280亿港元的集资额，开售短短不足一日，已快速获足额认购。两者都引入多名基础投资者，分别投资银证及中石化炼化集资额的20%及约15.7%。当中不少为国企，但亦有如马来西亚主权基金等外资。 --玖龙纸业 表示，根据公司对于市场发展态势的判断，将于未来3年内新增6条生产綫，新增产能超过200万吨，惟没有透露涉及相关金额。 --内房股3月销售普遍录得可观升幅后，4月转升为跌。两大发展商碧桂园 及世茂房地产 按月跌幅分别达21%及28%。(完)