意大利经济：总理莱塔称意大利能够在不增加债务的情况下刺激经济成长

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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* 莱塔期望会晤西班牙首相以获得广泛支持
* 希望欧盟政策向重成长轻撙节转变
* ISTAT称今年经济将萎缩1.4%
* 但数据表明衰退在逐步缓解
路透罗马5月6日 - 意大利总理莱塔周一在会晤西班牙首相之前表示，意大利能够在不增加庞大公共债务的情况下刺激经济复苏。他希望在这次会晤中就呼吁欧洲调整政策得到西班牙的支持。
周一公布的数据带来一丝希望，那就是意大利20年来时间最长的一次衰退或许正在逐步结束，不过预计该国2013年仍会连续第二年大幅萎缩。
莱塔正面临两股截然相反的压力，一方面要减税和刺激经济，一方面又不能违背意大利对欧盟伙伴国做出的财政撙减承诺。
“有可能在不增加债务的情况下促进经济成长。其他国家已经证明了这点，我深知这是困难的，但这就是目标，”莱塔在米兰对记者表示。
莱塔自上周上任以来已经参访了欧洲数国，呼吁欧盟政策应转向更看重经济成长而减少侧重财政撙节。
周一稍晚他将在马德里会晤西班牙首相拉霍伊。他认为，西班牙是“推动欧洲关注经济成长和社会问题的天然盟友。”西班牙失业率为该地区最高的国家之一。
意大利是10多年来欧元区经济表现最低迷的国家，去年的公共债务与国内生产总值(GDP)之比达到127%，为该地区排在希腊之后的第二高。
周一公布的一项调查显示，意大利服务业在4月连续第23个月萎缩，但萎缩速度为近两年来最慢，显示意大利经济长期衰退的局面或在缓解。
不过意大利国家统计机构ISTAT周一预计，意大利今年经济或萎缩1.4%，2014年料温和复苏。 (完) (编译 王翔琼; 审校 程琳)
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