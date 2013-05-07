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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 10:02 BJT

路透基点：远东租赁签署25亿元人民币贷款，并计划新的俱乐部贷款

路透香港5月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露远东国际租赁有限公司已签署25亿元人民币(4.05亿美元)三年期定期贷款，并已开始自行安排新的6-8亿人民币的俱乐部贷款。

在25亿元贷款案中，中国银行北京分行和北京银行为牵头行，各负责8.50亿元人民币和8亿元人民币贷款。中化财务公司(5.50亿元人民币)和兴业银行(3亿元人民币)亦加入此案。在1月24日报导中，中国银行北京分行负责10亿元人民币贷款。

一名消息人士表示，贷款利率从中国人民银行基准利率的100%降至95%，但所有贷款银行综合收益持平于中国人民银行基准利率。

贷款按季度进行等额分期还款，提款期为一年，资金用作运营资本。

贷款已于4月底签约。

与此同时，消息人士称，远东国际租赁有限公司已为新的俱乐部贷款联系了几家银行，包括外资银行。贷款条件正在敲定。

一位消息人士称，协商中的价码低于人行基准利率。

远东国际租赁有限公司是香港上市公司远东宏信在金融服务领域的核心企业，提供金融租赁服务。远东宏信则是中化集团子公司。(完)

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