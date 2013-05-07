路透基点：远东租赁签署25亿元人民币贷款，并计划新的俱乐部贷款

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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路透香港5月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露远东国际租赁有限公司已签署25亿元人民币(4.05亿美元)三年期定期贷款，并已开始自行安排新的6-8亿人民币的俱乐部贷款。
在25亿元贷款案中，中国银行北京分行和北京银行为牵头行，各负责8.50亿元人民币和8亿元人民币贷款。中化财务公司(5.50亿元人民币)和兴业银行(3亿元人民币)亦加入此案。在1月24日报导中，中国银行北京分行负责10亿元人民币贷款。
一名消息人士表示，贷款利率从中国人民银行基准利率的100%降至95%，但所有贷款银行综合收益持平于中国人民银行基准利率。
贷款按季度进行等额分期还款，提款期为一年，资金用作运营资本。
贷款已于4月底签约。
与此同时，消息人士称，远东国际租赁有限公司已为新的俱乐部贷款联系了几家银行，包括外资银行。贷款条件正在敲定。
一位消息人士称，协商中的价码低于人行基准利率。
远东国际租赁有限公司是香港上市公司远东宏信在金融服务领域的核心企业，提供金融租赁服务。远东宏信则是中化集团子公司。(完)
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路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
路透3月29日 - 印尼股市周三触及纪录高位，新加坡股市则升至近20个月最高，因数据表明美国消费者信心良好，提振了亚洲依赖出口的经济体的人气。 世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。 COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表示，东南亚股市今日对此作出积极回应，并称地区股市将通过有利出口，获得美国消费者乐观情绪的好处。 印尼股市 收高约1%，脱离周一的跌势，得益于金融和材料股的升势。PT Bank Danamon Indonesia Tbk 收高4.2%，PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 飙升10.1%。周二印尼股市因逢假期休市。 新加坡股市 连续第二个交易日上涨，并收于2015年8月来最高位。金融股贡献了半数涨幅，