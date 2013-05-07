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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 08:42 BJT

《香港报摘》--信报5月7日

* 要闻版头条:

--曾被视为港股直通车的「合格境内个人投资者」（QDII 2）或快将出台。国务院总理李克强昨天主持的国务院常务会议提到，人民币资本项目可兑换的操作方案，是今年深化经济体制改革重点工作之一。 * 其他: 　　--去年已计划来港上市的韩国企业万都中国，昨日展开招股前推介，如成功上市将成为香港首只韩国注册的新股。

--环球经济增长放缓，但制造业成本则持续上涨，鞋类制造商裕元工业集团 发盈警，预期今年首季经营表现将录得按年大倒退。

--出售电视收益未反映，壹传媒 继去年11月后再发出盈警，预期较去年同期录得亏损大幅增加。(完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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