两岸金融：行政院拟加码开放大陆QDII投资台股额度--报载

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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路透台北5月7日 - 台湾本地媒体经济日报周二报导，行政院明日(周三)将召开政务委员会议，届时将提出八大支撑股市措施推动时程。此外，行政院内部有意进一步提高大陆合格境内投资机构(QDII)来台投资额度，为台股增添更多量能。
目前大陆QDII来台投资额度是5亿美元，根据金证会共识，将提高到10亿美元(约新台币296亿元)。行政院政务委员薛琦日前找金管会了解股市提振方案执行情况时，透露QDII的提高可考虑再扩大，不限10亿美元。
经济日报表示，行政院已核定股市提振方案，但外界认为推动太慢，行政院长江宜桦明天将召集政委开会，薛琦预计向行政院长江宜桦提出提振台股措施，待江揆拍板后即可对外宣布具体时程。
经济日报指出，行政院政务委员薛琦锁定〞股市提振方案〞中提升台股量能的〞护市八招〞和〞发展以台湾为主之国人理财平台〞为检讨加速执行标的。他昨天先邀集券商公会代表听取建言，其中，和市场交易量密切相关的券商权证避险交易税降到千分之一，以及开放券商从事离境证券业务修法，薛琦认为应加速推动。
至于QDII额度的提高，将等两岸服务贸易业协议签订，若政策决定提前，或提高QDII额度，则须洽陆委会、中央银行等单位讨论。
经济日报表示，国人理财平台目前尚有三项措施待上路，其中一项就是开放券商从事离境证券业务，其次是放宽证券商外币风险部分限额，金管会已和央行取得共识，券商外币将可拆款，并维持5,000万美元限额。金管会证期局长黄天牧表示，等完成券商外币拆款配套后，近期内就可上路。第三是取消国内投信海外基金汇率避险比率规定，这部分订2014年9月上路。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
路透3月29日 - 印尼股市周三触及纪录高位，新加坡股市则升至近20个月最高，因数据表明美国消费者信心良好，提振了亚洲依赖出口的经济体的人气。 世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。 COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表示，东南亚股市今日对此作出积极回应，并称地区股市将通过有利出口，获得美国消费者乐观情绪的好处。 印尼股市 收高约1%，脱离周一的跌势，得益于金融和材料股的升势。PT Bank Danamon Indonesia Tbk 收高4.2%，PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 飙升10.1%。周二印尼股市因逢假期休市。 新加坡股市 连续第二个交易日上涨，并收于2015年8月来最高位。金融股贡献了半数涨幅，