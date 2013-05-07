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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 09:01 BJT

两岸金融：行政院拟加码开放大陆QDII投资台股额度--报载

路透台北5月7日 - 台湾本地媒体经济日报周二报导，行政院明日(周三)将召开政务委员会议，届时将提出八大支撑股市措施推动时程。此外，行政院内部有意进一步提高大陆合格境内投资机构(QDII)来台投资额度，为台股增添更多量能。

目前大陆QDII来台投资额度是5亿美元，根据金证会共识，将提高到10亿美元(约新台币296亿元)。行政院政务委员薛琦日前找金管会了解股市提振方案执行情况时，透露QDII的提高可考虑再扩大，不限10亿美元。

经济日报表示，行政院已核定股市提振方案，但外界认为推动太慢，行政院长江宜桦明天将召集政委开会，薛琦预计向行政院长江宜桦提出提振台股措施，待江揆拍板后即可对外宣布具体时程。

经济日报指出，行政院政务委员薛琦锁定〞股市提振方案〞中提升台股量能的〞护市八招〞和〞发展以台湾为主之国人理财平台〞为检讨加速执行标的。他昨天先邀集券商公会代表听取建言，其中，和市场交易量密切相关的券商权证避险交易税降到千分之一，以及开放券商从事离境证券业务修法，薛琦认为应加速推动。

至于QDII额度的提高，将等两岸服务贸易业协议签订，若政策决定提前，或提高QDII额度，则须洽陆委会、中央银行等单位讨论。

经济日报表示，国人理财平台目前尚有三项措施待上路，其中一项就是开放券商从事离境证券业务，其次是放宽证券商外币风险部分限额，金管会已和央行取得共识，券商外币将可拆款，并维持5,000万美元限额。金管会证期局长黄天牧表示，等完成券商外币拆款配套后，近期内就可上路。第三是取消国内投信海外基金汇率避险比率规定，这部分订2014年9月上路。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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