《中国报摘》--其他报纸重要消息5月7日

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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**上海证券报**
--记者从工业和信息化部获悉，《通信建设项目招标投标管理办法》近期将出台，办法将严格规范招投标程序。业内人士指出，目前强行压价、不执行国家指导价现象较普遍，该办法出台后这一局面有望改善，将利好大型设备供应商。
--来自申银万国的调研显示，4月工农中建四大行信贷投放预计约为2,450亿元人民币，这一投放量低于3月的3,310亿元。
--知情人士透露，在近日召开的全国车险联席会议上透出的信息显示，车险改革的各项条件已基本成熟、各项准备工作已陆续完成，预计正式改革可能于今年9月之前启动。
--中海油 母公司中国海洋石油总公司宣布与英国天然气集团 签署系列协议，向BG集团采购500万吨/年、为期20年的液化天然气（LNG）资源，BG集团将以其全球LNG资源组合进行供应；中国海油还将以19.3亿美元增持澳大利亚昆士兰柯蒂斯液化天然气项目的权益。
**第一财经日报**
--记者获悉，目前中国银监会正积极与相关部门沟通协调，力争上半年实现新型二级资本工具的发行创新，同时推动一级资本工具创新相关工作。
--记者获悉，上海通用为凯迪拉克品牌投建的浦东金桥专属工厂已获得国家发改委批准，工厂投建以及后续产品导入的总投资不低于80亿元，一期产能为15万辆。
--中国民航局称，云南景成集团申请筹建瑞丽航空公司已经民航西南地区管理局初审同意，瑞丽航空将成为2007年以来民航局受理并有望获批筹建的第一家民营航空公司。（完）
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路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
路透3月29日 - 印尼股市周三触及纪录高位，新加坡股市则升至近20个月最高，因数据表明美国消费者信心良好，提振了亚洲依赖出口的经济体的人气。 世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。 COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表示，东南亚股市今日对此作出积极回应，并称地区股市将通过有利出口，获得美国消费者乐观情绪的好处。 印尼股市 收高约1%，脱离周一的跌势，得益于金融和材料股的升势。PT Bank Danamon Indonesia Tbk 收高4.2%，PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 飙升10.1%。周二印尼股市因逢假期休市。 新加坡股市 连续第二个交易日上涨，并收于2015年8月来最高位。金融股贡献了半数涨幅，