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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 08:56 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息5月7日

**上海证券报**

--记者从工业和信息化部获悉，《通信建设项目招标投标管理办法》近期将出台，办法将严格规范招投标程序。业内人士指出，目前强行压价、不执行国家指导价现象较普遍，该办法出台后这一局面有望改善，将利好大型设备供应商。

--来自申银万国的调研显示，4月工农中建四大行信贷投放预计约为2,450亿元人民币，这一投放量低于3月的3,310亿元。

--知情人士透露，在近日召开的全国车险联席会议上透出的信息显示，车险改革的各项条件已基本成熟、各项准备工作已陆续完成，预计正式改革可能于今年9月之前启动。

--中海油 母公司中国海洋石油总公司宣布与英国天然气集团 签署系列协议，向BG集团采购500万吨/年、为期20年的液化天然气（LNG）资源，BG集团将以其全球LNG资源组合进行供应；中国海油还将以19.3亿美元增持澳大利亚昆士兰柯蒂斯液化天然气项目的权益。

**第一财经日报**

--记者获悉，目前中国银监会正积极与相关部门沟通协调，力争上半年实现新型二级资本工具的发行创新，同时推动一级资本工具创新相关工作。

--记者获悉，上海通用为凯迪拉克品牌投建的浦东金桥专属工厂已获得国家发改委批准，工厂投建以及后续产品导入的总投资不低于80亿元，一期产能为15万辆。

--中国民航局称，云南景成集团申请筹建瑞丽航空公司已经民航西南地区管理局初审同意，瑞丽航空将成为2007年以来民航局受理并有望获批筹建的第一家民营航空公司。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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