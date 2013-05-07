《中国重要政经日程》--5月7日

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
============================今日重要政经日程=======================
5/7(二)
10时，国新办就中国与南亚经贸合作暨首届中国南亚博览会举行发布会。商务部副部长陈健、云南省副省长高树勋介绍有关情况并答记者问。
============================近日重要政经日程=======================
5/8(三)
*中国证券公司创新发展研讨会在北京举行。
5/9(四)
亚洲天然气峰会在北京举行,至10日。
5/11(六)
“2013第二届中国国际农商高峰论坛”在北京举行。
第九届中国上市公司董事会颁奖盛典在北京举行。
5/21(二)
科博会“中国金融论坛”在北京召开，至23日。
“中国战略性新兴产业发展论坛”在北京召开，至22日。
5/25(六)
第七届中国上市公司市值管理高峰论坛在北京举行。
6/6(四)
《财富》全球论坛在成都举行,至8日.
6/17(一)
国际矿业资本会议和展览在北京举行，至周四。
11/29(六)
第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (发稿 尹嫄婷)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
路透3月29日 - 印尼股市周三触及纪录高位，新加坡股市则升至近20个月最高，因数据表明美国消费者信心良好，提振了亚洲依赖出口的经济体的人气。 世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。 COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表示，东南亚股市今日对此作出积极回应，并称地区股市将通过有利出口，获得美国消费者乐观情绪的好处。 印尼股市 收高约1%，脱离周一的跌势，得益于金融和材料股的升势。PT Bank Danamon Indonesia Tbk 收高4.2%，PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 飙升10.1%。周二印尼股市因逢假期休市。 新加坡股市 连续第二个交易日上涨，并收于2015年8月来最高位。金融股贡献了半数涨幅，