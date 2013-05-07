《香港报摘》--其他报纸重要消息5月7日

* 明报

--长实 日前首推其北京顺义区大型洋房项目--誉皇殿的50幢全新洋房，并在短短1小时内全部沽清。长实声称，项目暂时套现5亿元人民币，个别洋房最高每方米均价为3.5万元人民币。

--由新地 郭氏家族私人公司ASPAC发展的加拿大楼盘、位处温哥华列治文地区的River Green，本周末将在香港进行展销，今天会透过代理行公布开售详情，预计售价约由加币48万元起。

--卓悦控股 公布，4月27日至5月1日的五一黄金周港澳地区零售业务的零售销售按年增长约19%，同店销售增长约33%。 * 星岛日报

--合和实业 公布，分拆到主板上市的合和香港房地产，预期全球发售所得款项净额约64.3亿港元，与早前市传相若，其中逾三成将用作发展合和中心二期的资本开支。

--绿城 公布发行人民币优先票据，所得款项净额用作现有短期债再融资，余额用于资本开支及一般公司用途。穆迪预计至今年底，绿城总债务将升至300亿元人民币，负债率介于70%至80%。

--港铁旗下西铁朗屏(南)站推出招标，并赶紧在下月初截收标书。综合业界预期，该项目地价估值介于14亿至18亿港元，即楼面尺价逾3,200港元。 * 苹果日报

--外管局规定内银6月底前实施新的外滙未平仓净额(NOP)下限管理。本港银行界认为新例下，内银倘未达指标而无法满足的外币贷款需求，绝对有可能流向本港进行借贷。

--中国海洋石油总公司宣布，与英国天然气集团(BG)签署系列协定，向BG每年采购500万吨液化天然气资源，为期20年；并将以19.3亿美元增持澳大利亚昆士兰柯帝士液化天然气项目的权益。 * 东方日报

--消息透露，韩资汽车零部件供应商--万都中国，拟于本月20日起招股，31日挂牌，集资最多3.5亿美元。万都中国的初步招股文件并无显示派息比率，惟香港股民需缴交最多22%的股息税。

--据中石化炼化承销团消息透露，该公司首日路演已接获包括恒地 主席李兆基私人认购1亿港元、郑裕彤的周大福企业认购2亿港元。周一(6日)录得认购金额共约400亿港元，相等于国际配售超额约2倍。

--康宏理财 主席王利民透露，今年拟预留约1亿港元发展借贷业务。另他透露未来不排除发展物业按揭贷款业务，尤其是二按业务。 * 文汇报

--中国移动 继近期为4G网络TD-LTE的终端进行招标后，还将于本月初展开31万个基站的招标，华为、中兴通讯 和爱立信等8家设备商将参与投标，预计竞争激烈。

--佳兆业 以18.67亿元人民币力压中海地产获得广州白云同宝路旧厂房地块，溢价35.47%。 * 大公报

--花样年 公布，斥2.84亿元人民币收购中国地产集团全部已发行股本及股东贷款。完成交易后，花样年将透过中国地产集团，持有一栋位于上海浦东区的物业，名为爵士大厦，作住宅用途。(完)