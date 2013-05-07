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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 09:03 BJT

全球金市：金价微跌，因股市上涨且ETF持仓下降

全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 周一的黄金持仓位下降0.31%至1,062.30吨，为2009年8月以来最低。以盎司计算持仓量 降至34,153,901盎司。

印度期金周一延续涨势，得益于印度卢比趋弱且海外市场持坚，驱散了试图为下周重大节日囤货的进口商。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/王翔琼; 审校 于春红)

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