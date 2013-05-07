中国金融：四大行4月新增信贷2,450亿元，不及1、3月水平--报载

路透北京5月7日 - 21世纪经济报 道周二引述权威人士透露，工行 、农行 等四大国有银行4月份新增人民币贷款2,450亿元，低于1月和3月的3,767亿元和3,310亿元水准。

报导并称，贷款投放的回落与季初银行体系存款大规模流失不无关系。4月第一周，高达1.7万亿人民币的存款从四大行体系流失，尽管从第二周开始银行加大了揽存力度，但到月末，四大行新增存款仍较上月末负增长1,340亿元。

“4月份最后9天，四大行仍加快了信贷投放节奏，拿下1,100亿元的新增份额，多位业内人士表示，尽管四大行新增贷款弱于预期，但整体银行业表现仍然突出，全月新增贷款仍在8,000亿上下。”报导称。

3月份，中国金融机构新增人民币信贷1.06万亿元，其中工行、农行、中行 和建行 合计增加3,310亿元，约占31.23%。据路透对过去一年四大行新增信贷占比统计，该比例在30%-40%左右居多，当然也有20%附近的低位情况出现。

最新路透调查显示，经历了3月的季末冲贷后，中国商业银行4月的人民币新增贷款料将明显回落。分析们预计，4月末M2同比增速料为15.5%；而新增人民币贷款则在8,000亿元，明显低于上月的10,600亿元。（完）