《全球重要经济事件一览表》--5月7日-5月14日

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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5月7日(二)
德国施瓦本格明德--欧洲央行执委亚斯穆森在一场名为“政界春季讨论银行联盟”活动上发表讲话。
悉尼--澳洲央行召开利率会议。
法兰克福--欧洲央行执委亚斯穆森在有关银行业联盟的一个活动上讲话。
华盛顿--白宫高级经济顾问斯珀林出席彼得森国际经济研究所举办的“2013年财政峰会：直面未来”活动。
克利夫兰--美国财政部长杰克卢在克利夫兰城市俱乐部就经济发表讲话。
柏林--德国和法国财长及央行官员在柏林举行会议。
5月8日(三)
伦敦--英国央行召开货币政策委员会会议(至5月9日)。
伦敦--前英国央行货币政策委员会成员洛马克斯、吉弗和Marian Bell在Fathom货币政策论坛讲话(0730)。
奥斯陆--挪威央行政策制定执委会召开利率会议。
芝加哥--美联储理事史坦出席芝加哥联储以银行业架构和竞争为主题的第49届年会，并参加主题为“银行借贷和融资成本：全球银行业的证据”的小组委员会会议。
5月9日(四)
伦敦--英国央行宣布利率决议。
芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在该联储以银行业架构和竞争为主题的第49届年会上讲话(1325)，联邦住房金融局代理局长Edward DeMarco在同一会议上讲话(1700)。
纽约--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在2013 Simon NYC会议中就货币政策发表讲话(1715)。
芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯接受彭博社记者现场访谈，谈论当前经济形势及货币政策。(1445GMT)
纽约--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在美国智库国际关系协会(CFR)发表主题为“终结‘大到不能倒’将是艰巨任务”的演讲(1200)。
5月10日(五)
伦敦--七国集团(G7)财长和央行总裁会议(至5月11日)。
芝加哥--美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席贝南克及芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在芝加哥联储第49届年会上讲话，年会主题为银行架构和竞争。
怀俄明--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在怀俄明商界联盟就美国经济发表讲话(1800)。
华盛顿--美国财政部主管税务政策的助理部长Mark Mazur参加美国律师协会主办的“政府对税务改革的观点”的讨论。
5月13日(一)
暂无重要经济事件。
5月14日(二)
斯德哥尔摩--费城联邦储备银行总裁普洛瑟就经济前景与货币政策发表演讲(0600)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 张若琪)
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路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
路透3月29日 - 印尼股市周三触及纪录高位，新加坡股市则升至近20个月最高，因数据表明美国消费者信心良好，提振了亚洲依赖出口的经济体的人气。 世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。 COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表示，东南亚股市今日对此作出积极回应，并称地区股市将通过有利出口，获得美国消费者乐观情绪的好处。 印尼股市 收高约1%，脱离周一的跌势，得益于金融和材料股的升势。PT Bank Danamon Indonesia Tbk 收高4.2%，PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 飙升10.1%。周二印尼股市因逢假期休市。 新加坡股市 连续第二个交易日上涨，并收于2015年8月来最高位。金融股贡献了半数涨幅，