《全球重要经济事件一览表》--5月7日-5月14日

(除特别说明外，均为GMT时间)

5月7日(二)

德国施瓦本格明德--欧洲央行执委亚斯穆森在一场名为“政界春季讨论银行联盟”活动上发表讲话。

悉尼--澳洲央行召开利率会议。

法兰克福--欧洲央行执委亚斯穆森在有关银行业联盟的一个活动上讲话。

华盛顿--白宫高级经济顾问斯珀林出席彼得森国际经济研究所举办的“2013年财政峰会：直面未来”活动。

克利夫兰--美国财政部长杰克卢在克利夫兰城市俱乐部就经济发表讲话。

柏林--德国和法国财长及央行官员在柏林举行会议。

5月8日(三)

伦敦--英国央行召开货币政策委员会会议(至5月9日)。

伦敦--前英国央行货币政策委员会成员洛马克斯、吉弗和Marian Bell在Fathom货币政策论坛讲话(0730)。

奥斯陆--挪威央行政策制定执委会召开利率会议。

芝加哥--美联储理事史坦出席芝加哥联储以银行业架构和竞争为主题的第49届年会，并参加主题为“银行借贷和融资成本：全球银行业的证据”的小组委员会会议。

5月9日(四)

伦敦--英国央行宣布利率决议。

芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在该联储以银行业架构和竞争为主题的第49届年会上讲话(1325)，联邦住房金融局代理局长Edward DeMarco在同一会议上讲话(1700)。

纽约--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在2013 Simon NYC会议中就货币政策发表讲话(1715)。

芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯接受彭博社记者现场访谈，谈论当前经济形势及货币政策。(1445GMT)

纽约--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在美国智库国际关系协会(CFR)发表主题为“终结‘大到不能倒’将是艰巨任务”的演讲(1200)。

5月10日(五)

伦敦--七国集团(G7)财长和央行总裁会议(至5月11日)。

芝加哥--美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席贝南克及芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在芝加哥联储第49届年会上讲话，年会主题为银行架构和竞争。

怀俄明--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在怀俄明商界联盟就美国经济发表讲话(1800)。

华盛顿--美国财政部主管税务政策的助理部长Mark Mazur参加美国律师协会主办的“政府对税务改革的观点”的讨论。

5月13日(一)

暂无重要经济事件。

5月14日(二)

斯德哥尔摩--费城联邦储备银行总裁普洛瑟就经济前景与货币政策发表演讲(0600)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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