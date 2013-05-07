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货币新闻 | 2013年 5月 7日 星期二 09:18 BJT

韩国数据：4月大型百货和折扣连锁店销售双双下滑，为三个月来首次

韩国前三大折扣连锁店销售亦较上年同期下滑10.3%，为1月以来最大降幅，3月时为下滑4.4%。

周二这份数据是1月以来首次见到百货店和折扣连锁店销售年率同步呈现下滑，突显出民间消费乏力，因家庭面临经济前景不明、债务负担沉重、地产市场疲软等问题。

韩国企划财政部指出，百货连锁店当月的营业天数较上年同期减少，使得整体销售受到压抑。折扣店销售则是受到强制休业天数增加打击，这是政府支持中小型店家政策的一部分。(完)

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