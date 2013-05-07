港报社评：“四输”工潮，于港何益？--文汇报5月7日

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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历时逾40天的码头工人工潮，昨日终于落幕。旷日持久的工潮令工人生活受到严重影响、公司蒙受难以估量的经济损失、工会未能达到要求的加薪幅度、本港物流业大受冲击。尤其需要注意的是，今次工潮更变质成政治冲击行动，势将严重毒化本港劳资关系，损害社会稳定，市民必须对变质工潮高度警惕。
码头工潮持续一个多月，当外判商提出划一加薪9.8%的“最终方案”后，许多罢工工人都表示接受方案。然而，职工盟却继续以种种理由阻挠和解，更要求工人继续无了期罢工。昨日在会员大会上超过八成工人赞成接纳方案，令职工盟在形格势禁之下决定“收手”，最终促成工潮结束。
工潮能够成功解决，再次说明劳资双方互相体谅包容，是解决工潮的最有效办法。不过，这次工潮没有真正的赢家。长时间罢工损害了劳资的关系。一个多月的工潮导致本港国际货柜码头的装卸能力锐减，未处理的货柜大量囤积，经济及声誉上的损失难以估量。其实，工联会及劳联今年初谈判时，已提出8%至12%的加幅，职工盟搞长期罢工折腾，得到的结果也还是9.8%。
本港社会崇尚互谅互让的劳资关系，不主张以激烈手段迫使对方就范。这次工潮由劳资双方的加薪纠纷迅即演变成政治抗争行动：瘫痪码头运作、包围长江中心、策动违法冲击、围堵私人住宅、发动罢买行动都与本港以往的工潮大相径庭。说明职工盟有意将工潮推向激进化，令工潮不断走向极端，冲击社会的秩序以及营商环境，对本港祸害深远。社会绝不能容许这股歪风蔓延。(A06)
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