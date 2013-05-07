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货币新闻 | 2013年 5月 7日 星期二 09:28 BJT

芝加哥期市：美国玉米期货上涨，因种植速度创下29年低位

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 707.00 4.25 +0.60% -1.94% 706.08 40

CBOT玉米 638.50 2.00 +0.31% -3.44% 637.47 53

CBOT大豆 1371.75 2.50 +0.18% -1.12% 1360.74 53

CBOT稻米 $15.50 -$0.01 -0.06% +0.94% $15.56 64

美国原油 $95.77 -$0.39 -0.41% +0.17% $92.94 65

汇率

欧元/美元 $1.307 $0.000 -0.02% -0.31%

美元/澳元 1.024 -0.001 -0.07% -0.70% 附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王翔琼/李婷仪 审校 戴素萍/张若琪)

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