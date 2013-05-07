港报社评：码头工潮告终，劳资莫白交学费--经济日报5月7日

持续40天的码头工潮昨落幕，罢工工人接受资方提出加薪9.8%，公众乐见其成。今次工潮对劳资均有启示，双方维持良好劳资关系，才最有利企业发展。

罢工码头工人昨决定接纳加薪9.8%的方案，此结果与劳方要求的双位数加幅仍有差距，故有指工人“惨胜”，惟工人在工潮中亦有得着。其一，罢工工人最终加幅却不足一成，惟今年本港职场平均加薪幅度仅约4%，现能争取此加幅已不俗。其二，劳方要求资方改善用膳、卫生等安排，惟罢工已引起公众对码头工作环境更大关注，相信资方将一定程度上改善。

今次工潮结束，一方面因罢工旷日持久，不少工人冀尽快回复正常作息；另一方面则因工会策略过火，尤其工潮发展至中期，工会将工运绑上社运，更冲击相关集团的写字楼及酒店，图以社运的激进手段增添罢工声势。事实却是这反令公众支持罢工的声音渐减，反映不少港人虽同情工人，但希望工运归工运、社运归社运，不乐见工会以工人利益为名，激化社会矛盾。

此外，外判商、码头公司的运作虽可望渐转正常，但工潮已挫伤业务和商誉。商界亦应藉今次工潮，反思过去旨在压低开支、力求股东利益最大化的经营哲学。现代社会要求企业除为股东着想外，亦要顾及雇员利益，否则若劳资关系转坏，甚至如今次爆发工潮，对企业发展亦有损无益。

劳资双方均要从今次工潮汲取教训，雇员争取权益固应实事求是，企业则要更关顾职工，一旦有争拗要更圆融地尽快缓解，如此才有利业务持续发展。(A06)