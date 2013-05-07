港报社评：劳资互信破坏，工潮后果堪忧--星岛日报5月7日

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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货柜码头经历四十天工潮，终于在工人接受资方承诺加薪9.8%后落幕，但过程争持逾月，有工人因为外判商结业要另觅雇主，工会自己也形容成果是“半杯水”。
工潮发生前，码头公司已经与外判商达成未来两年每年加薪5%共识。现在改为今年加薪9.8%。工人在罢工期间得到各界捐钱接济，实际金钱损失与最后争取到的额外得益同样有限。
今次结果并非透过工会在谈判桌上取得，从工运角度看成果非常有限。工潮中段，曾经传出加幅比现时稍佳，资方抛出今年加薪5%、加津贴2%、明年加薪5%的“五加二加五”方案，可惜工会方面坚持要今年即有两位数字的加幅。资方最后不理工会，直接向工人开出9.8%的加薪方案，要工人自行取舍。
今次工潮解决，实际上几乎连一纸协议都没有，对未来劳资关系不可能没有影响。今次是近年历时最长、社会最广泛关注的一场工潮，当中工会担任了重要角色，助工人发展成一场不乏声援的社会运动。另一方面，工会提高了工人的期望，错过见好就收的时机，最后须接受单方面提出的方案。
今次罢工未能达成共识，劳资无法建立互信，变成强者得胜的角力。有此先例，对工人运动而言，一方面可能增加了工人日后参与罢工时的考量，同时却会令工会加强推动为集体谈判权立法，并且推动工运社运双结合，劳资对立恐难避免激化。(A04)
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