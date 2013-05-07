韩国金融：外资4月持有韩国债券部位连续第三个月增加--FSS

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
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路透首尔5月7日 - 韩国金融监督管理局(FSS)周二表示，外资持有韩国债券部位在4月连续第三个月增加，主要受各国央行和政府支持基金的投资带动，因臆测韩国央行将降息。
FSS在声明中称，外资4月在韩国债券的净投资增加2.14兆(万亿)韩元(19.5亿美元)，3月时为净增1.49兆韩元。
整体而言，外资持有的韩元计价债券--主要是政府公债和央行货币稳定债券--达纪录高点97.39兆韩元。
FSS一位不愿具名的官员表示，中国、哈萨克斯坦和泰国等国央行，以及中国和挪威的主权财富基金是韩国债券的主要投资人，但该官员未提供相关细节。
该名官员表示，和北韩(朝鲜)的持续紧张情势对债市造成的影响在4月消退。此外，有越来越多臆测认为韩国央行今年将降息以刺激成长。
泰国4月对韩国债券的投资增加7,810亿韩元，中国投资人的净投资则增加4,790亿韩元。哈萨克斯坦和挪威的净投资分别增加1,730亿韩元和1,180亿韩元。
韩国央行4月意外维持指标利率在2.75%不变，但政策会议记录显示，总裁金仲秀在4比3的决议中投下决定性的一票，暗示成长前景进一步恶化可能促使央行宽松政策。
外资4月在韩国股市卖超2.78兆韩元，受地缘政治紧张情势和对于日圆贬值可能损及韩国企业获利的忧虑影响。
整体来看，外资4月从韩国股市和债市撤出6,400亿韩元资金，为连续第二个月外资从韩国市场外流。然而，今年前四个月外资在韩国市场净流入1.13兆韩元。(完) (编译 王冠中; 审校 李爽)
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