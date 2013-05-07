港报社评：“廉政门”含混过关，廉洁价值将花果飘零--明报5月7日

前任廉政专员汤显明涉及不当酬酢、送礼以外，据知任内他和廉署共收取约450份礼物，怀疑部分礼物价值超过上限。表面上汤显明责任最大，不过，整体事态仍是“团队”运作。政府拒绝成立独立委员会处理，我们期望立法会议员（特别是建制派）引用特权条例组织委员会调查此事。

廉署人员受收礼规则规管，价值逾千元的礼物，除非情况特殊，否则不能收礼，专员更须由行政长官批准。据知，汤显明和廉署收受的礼物，一般价值都超过千元。不过，怀疑汤显明并无向行政长官申请批准，若属实，这是不依规定办事，事态性质与《防止贿赂条例》有抵触。

对于收礼受礼，廉署应最敏感，因为不少违反防贿条例案件都与此有关，偏偏负责执行防贿条例的廉署，在汤显明主政期间显得那么稀松平常，廉署却是那么优为之，事态超乎想像。

据知去年廉署就前任特首曾荫权接受富豪款待，决定展开调查翌日，中联办官员邀约汤显明会面。廉署与中联办并无工作关系，若中联办“查询”、廉署“汇报”，则汤显明与中联办之间的互动性质，就大有问题了。

对于一连串丑闻，特首梁振英只成立独立检讨委员会，只检讨制度；廉署的调查是自己查自己；帐委会则只限于审计报告的衡工量值范围。目前唯一可能牵动整件事的，是立法会组织专责委员会调查，按目前情况，建制派议员会抗拒用特权法调查。不过，建制派议员应从宏观方向审视：若市民对廉署失去信心，廉洁的核心价值不再理所当然，则社会将进一步沉落。期望立法会议员为香港做一件好事。(A04)