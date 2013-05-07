港报社评：“廉政门”含混过关，廉洁价值将花果飘零--明报5月7日

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
前任廉政专员汤显明涉及不当酬酢、送礼以外，据知任内他和廉署共收取约450份礼物，怀疑部分礼物价值超过上限。表面上汤显明责任最大，不过，整体事态仍是“团队”运作。政府拒绝成立独立委员会处理，我们期望立法会议员（特别是建制派）引用特权条例组织委员会调查此事。
廉署人员受收礼规则规管，价值逾千元的礼物，除非情况特殊，否则不能收礼，专员更须由行政长官批准。据知，汤显明和廉署收受的礼物，一般价值都超过千元。不过，怀疑汤显明并无向行政长官申请批准，若属实，这是不依规定办事，事态性质与《防止贿赂条例》有抵触。
对于收礼受礼，廉署应最敏感，因为不少违反防贿条例案件都与此有关，偏偏负责执行防贿条例的廉署，在汤显明主政期间显得那么稀松平常，廉署却是那么优为之，事态超乎想像。
据知去年廉署就前任特首曾荫权接受富豪款待，决定展开调查翌日，中联办官员邀约汤显明会面。廉署与中联办并无工作关系，若中联办“查询”、廉署“汇报”，则汤显明与中联办之间的互动性质，就大有问题了。
对于一连串丑闻，特首梁振英只成立独立检讨委员会，只检讨制度；廉署的调查是自己查自己；帐委会则只限于审计报告的衡工量值范围。目前唯一可能牵动整件事的，是立法会组织专责委员会调查，按目前情况，建制派议员会抗拒用特权法调查。不过，建制派议员应从宏观方向审视：若市民对廉署失去信心，廉洁的核心价值不再理所当然，则社会将进一步沉落。期望立法会议员为香港做一件好事。(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
路透3月29日 - 印尼股市周三触及纪录高位，新加坡股市则升至近20个月最高，因数据表明美国消费者信心良好，提振了亚洲依赖出口的经济体的人气。 世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。 COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表示，东南亚股市今日对此作出积极回应，并称地区股市将通过有利出口，获得美国消费者乐观情绪的好处。 印尼股市 收高约1%，脱离周一的跌势，得益于金融和材料股的升势。PT Bank Danamon Indonesia Tbk 收高4.2%，PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 飙升10.1%。周二印尼股市因逢假期休市。 新加坡股市 连续第二个交易日上涨，并收于2015年8月来最高位。金融股贡献了半数涨幅，