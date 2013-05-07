版本:
中国
货币新闻 | 2013年 5月 7日 星期二 09:36 BJT

香港股市：平开，昆仑能源领涨

路透香港5月7日 - 香港股市周二平开，昆仑能源 在恒指成分股中录得最大百分比涨幅，上升1.1%。

恒生指数 开盘持平于22,924.3点；恒生国企指数 开低0.1%。(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐