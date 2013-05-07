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货币新闻 | 2013年 5月 7日 星期二 09:40 BJT

日本经济：单凭货币政策无法引领经济复苏--财务大臣麻生太郎

路透东京5月7日 - 日本财务大臣麻生太郎周二称：

* 日本央行货币宽松政策产生效果需要数月时间

* 历史经验表明，单凭货币政策无法引领经济复苏

* 政府在年中左右制定预算改革计划的立场没有改变

* 日本承诺会动用财政政策，但也谨记缺乏财政纪律可能削弱外界对货币政策的信任

* 财政政策仍是G7国家的优先考虑，尽管对刺激经济或撙节的侧重取决于各国。(完)

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