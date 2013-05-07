港报财经评论：股神的投资建议--信报5月7日

股神的投资建议/ 习广思

美股创新高，带动环球股市扬升，美债息有回落迹象。亚太区股市普遍造好，菲律宾主权评级获提高至投资级别；马来西亚选举爆出丑闻，但无碍股市大涨；台股受惠科技股动力及外资流入。然而，恒指成交不振，虽然因平淡仓而连弹多日，但相对年初高位及其他股市依然落后。中港股市一切都好，只欠资金，近日的反弹，是出于市场对资金的憧憬。热钱无从追踪，陈德霖虽有警告，但市场大多当作耳边风，真正令市场对资金流有憧憬的指标，是近期港汇转强。资金是否在流入港股？眼下情况有点像去年第四季，港汇开始转强，但港股成交未见增加，引起市场揣测资金经香港流入楼市或中国内地炒作。事实上，近期中资企业频发债，例如中海油 刚发一笔巨债，还有大型新股排队上市，还有人民币持续升值，以及点心债发行量大增，均是吸引资金流入香港的原因。

债市水源长流，意味着资金恋栈亚洲及中资企业，只是市场对股市信心偏低，投资者不应对股市过于悲观。港股承接美股升势，再一日造好。恒指昨天开市后扑向23,000点，高位见22,980点，即使A股走势回稳，亦无法借力再上，23,000点熊证满布，阻力仍在。大市成交额519亿港元，沽空比率10.5%。恒指由2月初高位23,944点回落至21,436点，现时反弹幅度接近61.8%，以一个欠缺成交的反弹而言，可谓接近完成。恒指能否在此水平企稳？资金会否进一步流入追落后？看好的投资者再借好消息上攻的话，下一步将是2月初高位。指数升跌涉及许多因素，尤其是大户在重磅中资股的沽空部署；相反，眼下个别股份及板块在塘水滚塘鱼下，有明显的资金轮动情况，成就炒股不炒市的市况。

中港地产股节奏是强弱强，新世界 分拆酒店利好地产股；内房公布4月销售数据利好股价，最强内房股世房 上试一年高位。濠赌股上周回吐后全面涨升。券商胜保险，保险胜内银，A股回稳利好中资券商股，银河证券上市炒作影子效应。塘水滚塘鱼制造轮动效应，板块及个股升势未必长久，新高后随时回吐，宜作短线买卖。即使如此，纵使买错强势股，股价整固后仍有作为。昨日创科 、中资电力股、燃气股股价继续升。值得留意的是，一批新能源相关股份，例如华电福新能源 、光大国际 等。(B03)

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美元破百困难/ 苏子

昨天是日本及英国假期，故汇市的交投明显缩减，汇市整体亦缺乏方向。目前市场焦点仍是美元兑日圆在重返99关口以上波动后，有否足够动力顺利突破100心理关口。昨天欧洲市早段美元兑日圆曾高见99.45水平；不过，市场大户却未见借助昨天交投淡静的市况兴风作浪，趁机把美元兑日圆推高至100关口以上，相信美元兑日圆稍后要顺利突破100关口并不是一件容易的事情，投资者反而要提防，美元兑日圆一旦在100心理关口呈现三顶不破的不利形态后，势必向下作出既深且急的调整市。

目前美元兑日圆的10天SMA已跌破20天SMA，技术上看不利汇价的短线走势。若今天美国入市后，仍未见美元兑日圆升至100关口，反而更明显在10天SMA支持以下波动，投资者采取候高建立美元兑日圆短仓的策略应有较高的胜算。

若从就业市场及楼市的基本面看，联储局其实已失去藉口再扩大QE规模，相信日后市场所炒作的，便只有联储局会否提早退市。在美国通胀压力不大的情况下，可以想像联储局目前并没有提早退市的需要，相信美元短期内将较难出现显着的趋势市，预料美汇指数稍后较大机会在80.5-83.5区域内以上落市形式运行，目前宜采上落市的策略。(B14)