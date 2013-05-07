更新版 1-中国公开市场：流动性宽松正回购放量至重启后高位，以对冲到期资金

* 28天正回购增至550亿，为春节以来单次操作较高值

* 本周到期量大及资金宽松，支撑正回购操作放量

* 中标利率依旧持平于2.75% (新增市场评论和更多细节)

路透上海5月7日 - 本周以来中国银行间市场流动性恢复宽松，加之央票到期逾千亿元人民币，中国央行公开市场周二正回购操作规模趁势放量至550亿元人民币，达重启正回购后高位，中标利率则继续持平。

交易员并称，从现有资金面来看，周四公开市场很可能至少维持今日操作力度甚至进一步增强。不过因目前正回购操作仍以大型银行为主，其他机构参与热情不足，届时正回购要逾1,300亿本周才可实现净回笼，仍有一定难度。

中国人民银行周二进行了550亿元28天期正回购，中标利率2.75%。上周因五一假期原因，央行仅进行了一次正回购操作，300亿元的操作规模则与当周到期量持平，即未净回笼也未净投放。

对于今日正回购操作量，华南一银行交易员表示，“跟到期量比，不大吧。”

他并指出，今日资金市场质押式回购隔夜品种加权利率 跌逾40个基点(bp)，显示市场资金较为宽松，这也为央行周四维持甚至增强公开市场操作力度提供了空间。

今年以来，央行公开市场自4月起才开始有央票到期，上月到期规模为1,050亿元；5月央票到期量为2,300亿元，其中今日到期1,100亿元。另外本周还有760亿元的正回购到期，到期资金量总计1,860亿元。

不过上海一股份制银行交易员认为，从春节后正回购重启之后操作规模来看，单次操作突破千亿元难度较大。即使央行有净回笼资金之心，但仅靠一次操作可能也无法成行，所以本周公开市场净投放仍是大概率事件。

自春节后重启正回购以来，央行公开市场单日操作规模在50亿元-580亿元之间。

2012年以来央行公开市场一直未发行央票，仅使用正/逆回购来调节市场流动性。去年二季度末至春节前一周，则只滚动进行了逆回购操作，期限主要有七天、14天和28天，中标利率数月持稳，正回购多数时间询而未发。而春节后至今则仅进行了正回购操作，期限包括28天和91天，并基本以28天品种为主。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放 ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== 正回购 (周二) 550

(周四) 待定 逆回购 (周二) --

(周四) 待定 央票到期 1,100 正回购到期 760 逆回购到期 -- ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== (完)

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