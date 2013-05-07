港报财经评论：成交未配合，升市受制约--经济日报5月7日

成交未配合，升市受制约/ 林瑞芬

上周五港股上升乏成交配合，今周一又是如此，成交额只有519.74亿港元，虚涨势明显，为后市预留突变空间。恒指昨收报22,915，升225点或1%，技术关键阻力仍是23,250，若遇回吐，初步以22,500作支持参考。港股此次反弹接近两个星期，但成交未配合升势，上落形势明显，错过早两个星期低捞机会，现阶段就要慢，值博空间不够就要忍手。大市呈塘水滚塘鱼格局，加上近日出现的地产分拆潮，又有中石化炼化及银河证券香港上市在即，合计集资36亿美元，又抢去一批购买力，股指要显着大抽升，似乎较为困难！

购买力有限，在这种大型上落市况底下，强势股仍然奉行低买高买策略，胜算较高。中资股中，电力股与煤炭股之强弱势悬殊，为明显例证。据美银美林报告指，其煤炭团队将中国煤炭价格预测价下调，以反映进口量增加、国内供应上升以及对煤炭需求增长放缓等因素。该行认为，若监管部门允许电企的回报率上升，以补偿过去几年的亏损，又或作出改革以鼓励电企提高效率，电企可获市场提高评价。虽然过去18个月电力股已上升，但尚未到过去历史的偏高范围。高处未算高！美银美林给予了华润电力 、华电国际 、中国电力目标价就分别调升至29.5港元、5.5港元、3.6港元。现价三股分别为25.4港元及4.3港元及3港元，以华电国际较有水位。配合走势图分析，该股一浪高于一浪之势明快，如有回调20天线4港元左右可考虑作小注收集，止蚀3.5港元。

顺带跟进只华润电力为何于昨日停牌，据报与华润燃气 双双停牌，是待刊发关于两集团的可能合并消息，以及华润集团旗下建立一个统一的能源集团并在联交所上市的谈判之公告。两强如果合并，有协同效益，长远是好事。蓝筹股表现，昨日最醒神莫过于港交所 ，事关中石化炼化及银河证券香港上市在即，而合和 、鹰君 及新世界发展 又有分拆消息，刺激港交所昨升2.4%至134.4港元。相关因素对港交所的刺激，相信仍属短暂性，135及140港元是阻力位，港交所能否筑上升浪，还要港股交投量增加支持。事实上，市场对港交所的股价表现看法不是全面乐观，汇丰最新就将港交所投资评级由跑赢大市降级至中性，目标价由150港元下调至138港元。(B05)

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内银三忧虑，今年有压力/ 余少文

国企指数重上11,000点，但目前是政策真空期，缺乏消息支撑，指数回升动力或差小小，尤其内银股如未能缓解盈利放缓、资本缺口、存款利率上限扩大基准等问题，国指进一步向上的难度会增加。中国内地股市昨日上超过1%，支持国企指数昨日重越阔别一个多月的11,000点，全日升155点或1.4%，收11,001点，成交额122亿港元，80%主板H股随大市造好；而红筹指数升35点或0.8%，收4,473点，成交额只有33亿港元。虽然国指重上11,000点，总认为伴随中资股回升的成交量不足，国指目前只是反弹而已。一直担心盈利放缓的内银股，昨日虽支撑大市向上，而九家内银股今年首季合计盈利增速虽放缓，但仍录得历来最高的合计季度盈利2,677亿元人民币，反映内银股盈利增长稳定及能维持高息政策，只是对内银股的忧虑未见减退，暂时有三个因素困扰内银股，除了盈利放缓外，资本缺口和利率市场化也会左右内银股股价表现。

根据彭博综合证券商预测数字来看，九行今年预测盈利合计约9,500亿元人民币，按年增幅只有6%，对比今年首季整体盈利平均增长逾过11%，即今年余下三个季度的盈利增长会显着放缓，吸引股民的程度自然打折扣。至于农业银行 今年盈利有望逾10%，是内银股今年增幅最好的股份，再跟首季盈利只升8%作比较，农行今年余下时间的盈利增长幅度已经可以超过首季，如以增长角度来看，农行吸引力优于对手。

资本缺口方面，人民银行副行长刘士余上周撰文指出，如果五家大型商业银行保持现有的增长水平和内源融资比例，2014年将首次出现资本缺口405亿元人民币，到2017年更会扩大至1.66万亿元人民币。而央行调查统计司司长盛松成近日亦撰文表示，若然金融机构今年新增8.5万亿至9万亿贷款，按12%资本充足率简单估算，已经要增加1万亿元人民币资本金，如按2010年和2011年上市银行资本补充的来源推算，今年银行业需要实现净利润1万亿至1.1万亿元人民币才能满足贷款增长对资本补充的需求。幸好中国内地商业银行去年净利润已逾1.2万亿元人民币，即使今年银行业只有6%增长，已可消除盛松成的资本缺口忧虑，只是九行今年首季资本充足率，只有工商银行 资本充足率较去年年底高出0.02个百分点，其余都录得不同程度下降，即使仍符合银监会要求，若然新增贷款持续上升，内银股资金压力是挥之不去，始终要透过发债、减少派息或市场配股等方式来集资，尤其后两者对股价影响颇大。(B06)