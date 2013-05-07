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亚洲 | 2013年 5月 7日 星期二 09:46 BJT

标题新闻：菲律宾统计局公布4月通胀年增率2.6%创13个月最小增幅，路透调查预估升2.9%

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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